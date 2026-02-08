Pablo Repetto se queja del arbitraje contra Fortaleza: “Hay una jugada de VAR dudosa”

Fortaleza y Santa Fe igualaron 1-1 en el partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga colombiana. El equipo dirigido por Sebastián Oliveros se fue adelante en el marcador al minuto 80’, con gol de Jhonier Salas, quien había ingresado apenas dos minutos antes en reemplazo de Andrés Arroyo.

Cuando todo parecía indicar que la victoria sería para el conjunto local, Independiente Santa Fe realizó una modificación al minuto 82’, con la intención de buscar el empate. La apuesta dio resultado: el argentino Nahuel Bustos remató al arco defendido por Miguel Silva y marcó el 1-1 definitivo, sellando la igualdad en el Estadio Metropolitano de Techo.

En rueda de prensa, el director técnico de Independiente Santa Fe expresó su inconformidad por una jugada que, según su criterio y el de su cuerpo técnico, debió terminar en expulsión para un jugador de Fortaleza por una infracción sobre Edwin Mosquera. “Hay una jugada de VAR dudosa; para el VAR seguramente era expulsión y para el árbitro no. También hubo una acción en la que quedamos de cara al gol y no pudimos concretar”, señaló Pablo Repetto.

Asimismo, el entrenador destacó la reacción de su equipo tras verse en desventaja: “En líneas generales, el partido se hizo parejo. Ellos encuentran un gol en una jugada que no parecía peligrosa y, después, tuvimos que correr riesgos. El equipo, con impulso, fue a buscar el empate y lo logramos”, aseguró el entrenador uruguayo.

Por su parte, Daniel Torres también se refirió al desarrollo del encuentro, resaltando la adaptación del equipo y la diferencia entre superficies de juego: “La cancha, sí, mucho mejor. Todos aportan y con todos me siento bien. Hay partidos en los que quizá nos va mejor con unos que con otros, pero todos estamos para contribuir. La decisión final la toma el cuerpo técnico según el rival y lo que quiere para Santa Fe” afirmó Daniel Torres.

