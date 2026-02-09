Buenas noticias para Atlético Nacional: Cristian ‘Chicho’ Arango ya está habilitado para jugar

Atlético Nacional recibió una noticia clave para su hinchada: Cristian ‘Chicho’ Arango ya está disponible para jugar en la Liga colombiana y todo apunta a que podría debutar este jueves 12 de febrero frente a Fortaleza en el Atanasio Girardot, por la fecha 6 del campeonato.

El atacante, considerado uno de los refuerzos más importantes del Verdolaga para esta temporada y de todo el FPC, finalmente quedó habilitado tras completar los trámites administrativos que estaban pendientes desde su llegada al club.

¿Por qué todavía no podía jugar?

En los últimos días, la prensa de Medellín había revelado que Nacional aún no contaba con la documentación completa para inscribirlo ante la Dimayor. Al tratarse de un fichaje internacional, la transferencia debía cumplir con varios parámetros y avales oficiales que todavía no habían llegado.

Por esa razón, aunque Arango ya entrenaba con el plantel, el club no podía convocarlo ni incluirlo oficialmente en competencia.

¿Por qué ya puede debutar?

Ahora, la situación cambió: Atlético Nacional confirmó que el jugador ya cuenta con todos sus documentos en regla, lo que le permite quedar habilitado para competir oficialmente en la Liga.

Con esto, el cuerpo técnico ya tiene vía libre para convocarlo, y el delantero se perfila como la gran novedad del equipo para el duelo ante Fortaleza.

El dorsal 17: un número con historia

Otro detalle que ilusiona a la hinchada es que ‘Chicho’ Arango usará el dorsal 17, un número que en su momento también llevaron goleadores como Jefferson Duque y Dayro Moreno, dos referentes ofensivos que dejaron huella con esa camiseta en Nacional.

El Atanasio Girardot se prepara así para un estreno que promete expectativa total: el ‘Chicho’ ya está habilitado, y su debut podría llegar antes de lo esperado.