Defensoría del Pueblo advierte sobre acoso judicial a medios de comunicación en época electoral

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre la necesidad de fortalecer la protección a la prensa durante el escenario electoral actual y expresó preocupación por casos puntuales de hostigamiento y acoso judicial contra medios de comunicación por parte de algunas candidaturas, movimientos y partidos político.

Según explicó, la advertencia surgió tras una reunión que tuvo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en la que se analizó el ambiente en el que están desarrollando su labor los periodistas en el marco del debate.

“La FLIP nos señalaba la importancia de hacer un monitoreo más explícito frente al hostigamiento y al acoso, sobre todo judicial, a medios de comunicación por parte de candidaturas y partidos políticos”, indicó Marín.

La defensora precisó que no se trata de una situación general, pero sí de “conductas puntuales que están volviéndose cada vez más recurrentes” y que, a su juicio, pueden inhibir el ejercicio periodístico.

Enfatizó que el acompañamiento y la vigilancia de la prensa son esenciales para garantizar la libertad de expresión y un debate electoral transparente.

Llamado a combatir desinformación

Además del seguimiento a posibles presiones judiciales, la Defensoría subrayó la importancia de impulsar programas de alfabetización digital y mediática dirigidos al electorado.

En ese sentido, Marín también hizo un llamado a los medios de comunicación para reforzar las iniciativas de verificación de datos y pedagogía ciudadana frente a la circulación de información falsa.

“Combatir la desinformación es fundamental. Muchas veces circula contenido falso en redes sociales que puede tener impacto electoral si la ciudadanía no cuenta con elementos objetivos para tomar decisiones”, afirmó.

En ese sentido, pidió a los medios no solo verificar y corregir información falsa, sino también ofrecer herramientas prácticas a los ciudadanos para identificar noticias engañosas y confirmar la veracidad de los contenidos antes de compartirlos.