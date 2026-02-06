Simulacros para las elecciones al Congreso inician este 7 de febrero: conozca toda la información

Cada vez más se acerca uno de los hitos más relevantes en la agenda política de este 2026 en Colombia: las elecciones legislativas en donde los ciudadanos elegirán a sus representantes en la Cámara y el Senado.

Es en esa línea que diferentes entidades electorales avanzan en la organización de estos comicios, como por ejemplo la Registraduría, que como parte de las actividades preparatorias, llevará a cabo en los próximos días los simulacros de preconteo, escrutinio y digitalización del formulario E-14.

¿Cuáles son las fechas de todos los simulacros anunciados por la Registraduría?

Primer simulacro de preconteo: 7 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 Segundo simulacro de preconteo: 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 Simulacro de escrutinio: 23 al 25 de febrero de 2026

23 al 25 de febrero de 2026 Simulacro de digitalización E-14: 26 de febrero de 2026

¿Qué se busca evaluar y revisar con estos simulacros?

La entidad anunció que durante las pruebas técnicas se evaluará:

Funcionalidad

Controles

Seguridad

Confiabilidad

Productividad de las soluciones informáticas y logísticas dispuestas para los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, así como los procedimientos y el soporte documental para los procesos.

¿Qué dice el registrador Hernán Penágos?

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, resaltó la importancia de la realización de estas pruebas como medida para garantizar la integridad de las elecciones.

“En estos simulacros se pone a prueba tanto el recurso tecnológico como humano que participará en las elecciones de Congreso, para asegurar la transparencia y agilidad en la entrega de los resultados”, sostuvo.

¿Quiénes participarán en estos simulacros?

Participarán en estos simulacros organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, auditores externos, auditores de sistemas de los partidos y movimientos políticos debidamente acreditados y organizaciones de observación electoral que acompañarán este proceso democrático como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.