Elecciones 2026: MOE advierte aumento del riesgo electoral en 170 municipios del país

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el Mapa y los Factores de Riesgo Electoral 2026, en el que en el informe se identifican 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral por la coincidencia de factores indicativos de fraude y violencia. De ese total, 81 se encuentran en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio.

Según la directora nacional de la MOE, Alejandra Barrios, estos datos evidencian un escenario más complejo frente a elecciones anteriores.

En comparación con las elecciones de 2022, cuando se registraron 131 municipios en riesgo, la cifra aumentó un 29,7 %. El mayor crecimiento se presenta en el nivel de riesgo extremo, que pasó de 49 a 81 municipios, lo que representa un incremento del 65,3 %, encendiendo las alertas sobre la integridad del proceso electoral.

El estudio señala seis subregiones que requieren atención prioritaria: Arauca; el Nordeste antioqueño y sur de Bolívar; el andén Pacífico; el norte del Cauca; el suroriente colombiano, que incluye municipios de Meta, Caquetá y Guaviare; y el medio y bajo Putumayo. En estos territorios se concentra el aumento del riesgo electoral.

El departamento del Cauca es uno de los casos más críticos, con 19 municipios en riesgo extremo, de los cuales 14 no registraban riesgo en 2022.

Según la MOE, excluyendo a Bogotá, estos 170 municipios agrupan a más de 4,5 millones de personas habilitadas para votar, lo que representa el 11 % del censo electoral, un desafío clave para el Estado en la garantía del derecho al voto.