Presidente del CNE da garantía de transparencia para elecciones: “no tenemos jefes políticos”

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, estuvo en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de las elecciones 2026 y los retos que tienen para esos comicios.

Ante los cuestionamientos que ha tenido desde algunos sectores el CNE, Quiroz defendió la labor y las decisiones de la entidad previo a las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia.

“Siempre, cualquier decisión que se tome, va a tener a alguien que estará contento y a quien no, de eso se trata. Puedo asegurar que somos un cuerpo colegiado que nos obliga la Constitución y la ley, no podemos interpretarla”, mencionó.

De esta manera, mencionó que el CNE tiene independencia y no jefes políticos. “La Constitución nos rige y doy plena garantía de que siempre he actuado bajo la ley”.

“La independencia que genera el organismo electoral da garantías al país de que en la próxima jornada electoral cada colombiano pueda contar que su voto sea respetado en las urnas”, señaló.

De la misma manera, se refirió a por qué el candidato Iván Cepeda no pudo participar en la consulta del Frente por la Vida, mientras que Daniel Quintero sí entró.

“No puede haber sospechas sobre lo que es legal. El doctor Cepeda no podía participar y se determinó que Quintero, producto de una medida cautelar, renunció (a la consulta de la Colombia Humana), entonces determinó que podía participar en la consulta”, dijo.

Jurados y testigos electorales

El presidente del CNE explicó la diferencia entre jurados de votación y los testigos electorales, recordando que los ojos de los partidos, los candidatos y las agrupaciones políticas estarán puesta en ellos.

Jurados de votación: si no van, tendrán sanción.

si no van, tendrán sanción. Testigos electorales: no tienen sanción, pues son los partidos quienes los registran.

