Camila Osorio, imparable: venció a Siniakova y clasificó a octavos del WTA 1000 de Doha

La cucuteña remontó los momentos más complejos del partido, ganó en tres sets y avanzó suma nueve triunfos seguidos en el año.

DOHA, QATAR FEBRUARY 9: Camila Osorio of Colombia competes against Emma Raducanu of the Great Britain in the first round on Day Two of the Qatar TotalEnergies Open, part of the Hologic WTA Tour, at the Khalifa International Tennis and Squash Complex on February 9, 2026 in Doha, Qatar. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Jose Luis Rodriguez Pardo

Camila Osorio sigue atravesando uno de los mejores momentos de su temporada. Este martes, la tenista colombiana derrotó a la checa Katerina Siniakova en un duelo exigente de tres sets y se metió en los octavos de final del WTA 1000 de Doha, confirmando que su racha actual no es casualidad.

La nortesantandereana se impuso con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3, en un encuentro que se extendió por dos horas y 11 minutos sobre cancha dura. Osorio arrancó con autoridad, dominando el primer set, pero Siniakova reaccionó con fuerza en el segundo y logró igualar el partido. Aun así, la colombiana mostró carácter en la manga definitiva y supo cerrar en los momentos clave.

Con este triunfo, Camila llegó a nueve victorias consecutivas, una seguidilla que comenzó con su título en el WTA 125 de Manila, donde fue campeona, y se prolongó con su gran paso por la fase clasificatoria y el cuadro principal en Catar. En Doha, además, ya había dejado en el camino a Emma Raducanu, quien se retiró por lesión cuando el partido estaba parejo.

Ahora, Osorio tendrá un reto de alto calibre en octavos, ya que enfrentará a la letona Jelena Ostapenko, ante quien ya tiene un antecedente favorable: la colombiana la venció en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además del golpe anímico, el resultado le permitirá a la colombiana escalar posiciones en el ranking WTA, donde ya aseguró un salto importante para la próxima actualización.

