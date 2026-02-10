Camila Osorio, imparable: venció a Siniakova y clasificó a octavos del WTA 1000 de Doha

Camila Osorio sigue atravesando uno de los mejores momentos de su temporada. Este martes, la tenista colombiana derrotó a la checa Katerina Siniakova en un duelo exigente de tres sets y se metió en los octavos de final del WTA 1000 de Doha, confirmando que su racha actual no es casualidad.

La nortesantandereana se impuso con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3, en un encuentro que se extendió por dos horas y 11 minutos sobre cancha dura. Osorio arrancó con autoridad, dominando el primer set, pero Siniakova reaccionó con fuerza en el segundo y logró igualar el partido. Aun así, la colombiana mostró carácter en la manga definitiva y supo cerrar en los momentos clave.

Con este triunfo, Camila llegó a nueve victorias consecutivas, una seguidilla que comenzó con su título en el WTA 125 de Manila, donde fue campeona, y se prolongó con su gran paso por la fase clasificatoria y el cuadro principal en Catar. En Doha, además, ya había dejado en el camino a Emma Raducanu, quien se retiró por lesión cuando el partido estaba parejo.

Ahora, Osorio tendrá un reto de alto calibre en octavos, ya que enfrentará a la letona Jelena Ostapenko, ante quien ya tiene un antecedente favorable: la colombiana la venció en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además del golpe anímico, el resultado le permitirá a la colombiana escalar posiciones en el ranking WTA, donde ya aseguró un salto importante para la próxima actualización.