Así le fue a David Alonso en el Gran Premio de Cataluña del Moto2. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

En la mañana de este domingo 17 de mayo, David Alonso compitió en el Gran Premio de Cataluña, sexta carrera de la temporada 2026 del Moto2. Aunque partió en la duodécima casilla, el piloto colombiano logró ascender y terminar en posición de puntos.

En cuanto a la jornada, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) dominó buena parte de la carrera, pero la estrategia de neumáticos del español Manuel González (Kalex) resultó mucho más efectiva a la hora de vencer en el circuito Barcelona-Cataluña, lo que le hace aún más líder del campeonato del mundo.

González suma su segunda victoria de la temporada y el quinto podio de seis posibles en lo que va de curso, lo que le permite duplicar su ventaja (18.5 puntos por los 9.5 con los que llegó) en la clasificación provisional del mundial sobre su inmediato perseguidor, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), que acabó tercero.

Así fue la carrera del GP de Cataluña

Manuel González (Kalex) intentó sorprender al autor de la ‘pole position’, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), pero en la segunda curva del trazado Vietti se puso al comando de la carrera, seguido por el madrileño González e Iván Ortolá (Kalex), con Alonso López (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), Daniel Holgado (Kalex) y el colombiano David Alonso (Kalex) por detrás.

Celestino Vietti intentó tirar en cabeza de carrera, pero tanto González como Ortolá aguantaron el ‘tirón’ inicial del italiano, mientras que Izan Guevara intentaba no perder el contacto con ellos desde la frontal del grupo perseguidor, en el que también estaban Holgado, López, Alonso y el australiano Senna Agius (Kalex).

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Más atrás, el checo Filip Salac (Kalex) era el que intentaba no perder el contacto con el ‘estiradísimo’ grupo de cabeza, en el que Vietti marcaba giro tras giro la vuelta rápida de carrera. Así fue como el italiano logró seis décimas de ventaja sobre González en la sexta de las 21 vueltas a las que estaba programada la carrera.

Una vuelta más tarde Senna Agius superaba a Alonso López y a David Alonso, aunque el campeón del mundo de Moto3 en 2024 recuperó la plaza apenas unas curvas más tarde y entre ambos se estableció un ‘mano a mano’ que se acabó decantando de parte del australiano un giro después.

Con Celestino Vietti destacándose poco a poco, tras él se instalaron más o menos cómodos en sus posiciones Manuel González e Iván Ortolá, Izan Guevara y Daniel Holgado, algo más atrás, con un cuarteto de pilotos luchando por la sexta posición, formado por Agius, Alonso, López y Salac.

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A cinco vueltas del final y con los neumáticos mucho más ‘frescos’, Manuel González se pudo pegar al rebufo de la moto de Celestino Vietti -con muchos problemas de deslizamiento de la rueda trasera de su moto-, en lo que se presagiaba iba a ser un final de ‘infarto’.

Pero no fue tal pues Vietti se tuvo que pelear con los neumáticos de su moto para evitar la caída y esa circunstancia la aprovechó González para superarlo a tres vueltas del final y, por detrás, Izan Guevara hacía lo propio con Iván Ortolá para situarse en el tercer peldaño del podio.

Posiciones del Gran Premio de Cataluña

Así se llegó a la última vuelta, que Manuel González planificó a la perfección al cerrar todos los huecos y mantener las diferencias con Celestino Vietti, que se tuvo que conformar con el segundo puesto, por delante de Izan Guevara, que les acompañó en el podio.

La cuarta posición fue para Iván Ortolá, que tuvo que ayudar a Guevara a llegar hasta la calle de talleres al quedarse sin gasolina, con Daniel Holgado quinto, por delante del colombiano David Alonso que fue sexto. Lo siguieron Filip Salac, Alonso López, Luca Lunetta y Senna Agius, que completaron las diez primeras plazas.