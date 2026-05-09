Así le fue al colombiano David Alonso en la clasificación del GP de Francia de Moto2

David Alonso tuvo una jornada de clasificación del GP de Francia atípica, sin embargo, logró un resultado que lo puede poner a soñar de cara a la carrera de este domingo. El colombiano viajó a suleo francés con un dolor en el hombro derecho producto de una caída que tuvo en un entrenamiento durante la semana, pero a punta de temple logró llegar hasta la Q2.

“Antes de venir a Francia tuve una caída entrenando en la que me hice daño en el hombro derecho y no tenía claro si podía competir en Le Mans, pero lo he conseguido. Estoy trabajando con el fisioterapeuta para recuperar el hombro. Voy más limitado a la hora de manejar, pero me siento seguro. Poco a poco voy de forma más natural, es momento de seguir mirando hacia adelante y de ir día a día. Lo que más me cuesta es el momento de hacer una vuelta rápida, porque me falta un poco de fuerza y la moto no se comporta igual”, contó.

¿Cómo le fue en la clasificación y en qué posición partirá?

Luego de un viernes de prácticas en el que no consiguió buenos tiempos, tuvo la obligación de pasar por el filtro de la Q1 en la clasificación que tuvo lugar este sábado. Si bien se pensó que no saldría a esta prueba, logró meterse primero y mantuvo el lugar hasta que Daniel Muñoz lo bajó a la segunda posición y obtuvo un tiempo de 1m34s342.

Tras la gran Q1, en Q2 mejó su tiempo en el primer intento y se metió parcialmente cuarto. Luego siguió la clasificación y Filip Salac y Manuel González (líder del torneo) mejoraron ese tiempo y bajaron al colombiano al séptimo lugar, del cual partirá este domingo en la carrera.

Quien se quedó con la pole position fue Izan Guevara, meintras que su compañero, Daniel Holgado, Salac, Barry Baltus, Manu González y Joe Roberts, largarán delante del colombiano.

Fecha, hora y cómo seguir la carrera

David Alonso tendrá su cuarta carrera de la temporada, luego del accidente en la primera jornada del año en Tailandia. El acumulado es de 37 puntos y marcha en el sexto lugar, a 22 unidades del español Manuel González.

La carrera en el circuito de Le Mans tendrá lugar este domingo 10 de mayo desde las 5:15 a.m. (hora de Colombia). La jornada se podrá seguir por la transmisión de ESPN.



