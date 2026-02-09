Camila Osorio logra uno de los mejores triunfos de su carrera en el WTA 1000 de Doha

Camila Osorio continúa viviendo un momento dulce en el inicio del 2026. La tenista cucuteña venció a Emma Raducanu en su debut en la primera ronda del cuadro principal del WTA 1000 de Doha, en Qatar.

Camila logró una de las victorias más importantes de su carrera, luego de superar a la canadiense, en un juego en el que la norteamericana terminó retirándose, cuando la cucuteña ya se encontraba por delante en el marcador.

Cuando se disputaba el tercer set, la tenista de 23 años, número 25 del mundo en el Ranking de la WTA, decidió abandonar del encuentro, aquejando problemas de salud. Instantes antes le habían tomado la presión.

Raducanu is forced to retire at 6-2, 4-6, 0-2 vs Osorio in her Doha opener. 🤕



Wishing Emma a quick recovery ❤️‍🩹#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/u58wISD8oP — Tennis Channel (@TennisChannel) February 9, 2026

Según informó el periodista especializado en el tenis colombiano, Fabian Valeth, esta es una de las victorias más importantes en cuanto a Ranking para la deportista cucuteña, tras su triunfo sobre la letona Jeļena Ostapenko en los Juegos Olímpicos de 2024.

Camila Osorio (80º) se mete a segunda ronda del WTA 1000 de Doha 🇶🇦, tras el retiro de Emma Raducanu 🇬🇧 (25º), cuando estaba arriba 2-6, 6-4, 2-0.



Es la victoria más importante por ranking desde que le ganó a Ostapenko en Olímpicos de 2024. Ahora vs Katerina Siniakova 🇨🇿 (44º). pic.twitter.com/ABqYmCKmIN — Fabián Valeth O. (@fabianv_) February 9, 2026

¿Cuál será la próxima rival de Camila Osorio?

El próximo partido de Camila Osorio será contra la checaKateřina Siniaková, número 44 del mundo, por la segunda ronda del WTA 1000 de Doha, el juego se disputará este martes, después de las 8:00AM, hora colombiana. La tenista colombiana superó en la qualy a las australiana Priscilla Hon y Storm Hunter.Camila Osorio continúa con su buen momento en lo recorrido del 2026, recientemente venía de coronarse campeona del Torneo de Filipinas.