Incremento del 102% en lluvias durante el mes de enero en el Quindío: CRQ

Armenia

En efecto las estaciones hidrometereológicas de la Corporación Autónoma Regional del departamento evidenciaron el incremento de las lluvias en comparación con el mes de enero de los años 2024 y 2025.

El director encargado de la entidad, Juan Esteban Cortés manifestó que de acuerdo con el monitoreo realizado en 16 puntos del departamento municipios como Armenia registraron un aumento del 242%, mientras que, en Salento, en sectores como La Playa, La Montaña y Navarco, los incrementos oscilaron entre el 56 % y el 300 %.

“Continuamos monitoreando nuestras condiciones climáticas. Continuamos monitoreando nuestro departamento con las estaciones hidrometeorológicas con las que contamos. Hoy nos encontramos en Génova haciendo todo un recorrido por diferentes puntos de monitoreo", manifestó.

Agregó: “Durante enero del 2026 en comparación con enero del 2024 y enero del 2025 hemos encontrado en diferentes sectores de un total de 16 estaciones hidrometeorológicas que han tenido incrementos inusuales. Armenia tuvo un incremento del 242%. Salento, que es un municipio importante, cuenta con diferentes puntos de monitoreo".

Asimismo, mencionó que, en el Centro de la Guadua en Córdoba, el aumento fue cercano al 500 % lo que refleja un comportamiento inusual de las lluvias.

Respecto al monitoreo de las fuentes hídricas, el funcionario señaló que se evidencian aumentos entre el 8 % y el 25 %, propios de ríos de montaña, cuya geomorfología permite una respuesta diferente frente a estos eventos.

“Esto nos demuestra que las precipitaciones en enero del 2026 fueron mayores a las reportadas en enero del 2024 y en enero del 2025. Para concretar, en las 16 estaciones hidrometeorológicas con las que cuenta la Corporación Autónoma Regional de Quindío, tuvimos un incremento del 102% en el nivel de lluvias. Esto es coherente con el reporte del IDEAM. Por eso continuamos diciéndole a los quindianos, “Tengamos cuidado.” El comportamiento de las lluvias está en incremento, marca la tendencia del incremento. Debemos ser cuidadosos", destacó.

Desde la autoridad ambiental sostienen que establecen el monitoreo de puntos erosivos y fuentes hídricas dado que la tendencia de lluvias en el departamento continúa en aumento.