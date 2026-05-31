Ministro de Justicia desde Armenia entregó parte de tranquilidad en la jornada electoral en el país

Armenia

Desde Armenia, el ministro de justicia, Jorge Iván Cuervo es el delegado del presidente de la república en el departamento del Quindío para esta jornada electoral de la primera vuelta presidencial habló del reporte de las votaciones en el Quindío y Colombia

Ministro: yo soy el delegado del presidente de la República en el departamento del Quindío, un orgullo especial por supuesto ser mi tierra, el reporte que nos han las autoridades militares, de policía, de la fiscalía todo el departamento hay completa normalidad, así mismo en temas de meteorológicos, de estado de las vías, así que como es tradicional en el Quindío se va a ejercer le esta jornada electoral con tranquilidad y sin ninguna novedad.

¿Y a nivel país también han recibido buen reporte?

El PMU a nivel nacional que se dio ahora en la mañana, tanto el ministro de defensa como los comandantes de fuerza militar y policía dieron un parte tranquilidad en la mayor parte del territorio, por supuesto que hay algunas zonas con algunas dificultades, pero la logística tanto de la registraduría como de fuerza pública aseguran que en más del 99% de municipios de Colombia se va a poder ejercer el voto.

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Colombia es un país que en medio del conflicto tradicionalmente ha hecho elecciones, así que no es ninguna novedad y afortunadamente nuestra fuerza pública, nuestra registraduría, los organismos de fiscalía, procuraduría ya tienen toda la logística y toda la presencia para asegurar el derecho al voto de todos los ciudadanos en todo el territorio nacional.

¿Vota usted aquí en Armenia?

Los que tenemos asignación por fuera de donde tenemos inscrita la cédula, la registraduría nos habilita la posibilidad de ejercer el voto. Ahora voy a ir con el coronel director de la policía Quindío, vamos a recorrer varios puestos de votación, vamos a ir al de la alcaldía, vamos a ir al Coliseo vamos a ir a seguramente algunos otros grandes en la zona del sur, así que estaré en la mañana recorriendo la ciudad verificando pues que esta jornada se cumpla con tranquilidad.

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Más de 1300 policías están desplegados por el departamento, soldados, las vías están despejadas, todos los puestos de votación están bajo control. Así que afortunadamente, en el Quindío siempre hay una tradición de tranquilidad y de seguridad para que los ciudadanos puedan ejercer sus votos en mi vida, o sea, que salgan temprano,

¿También hay dispositivos especiales en las cárceles?

Ministro: además hay algo muy curioso, resulta que en las cárceles las personas que están sindicadas pueden votar los administrativos, pero curiosamente vota mucha gente civil que inscriben su cédula allí.

Por ejemplo, en la jornada anterior para elecciones a Congreso fueron más las personas civiles que inscribieron sus cédulas y votaron allí que propiamente administrativos y personas eh que están allí privadas de la libertad y no tienen condena.

Así que sí, también están garantizadas las mesas de votación en los tres centros carcelarios que tenemos acá en el Quindío, las que las personas que hayan inscrito allí civiles, muchas veces son los vecinos de la zona que inscriben allí y se puede ejercer el voto en estos sitios que llaman la atención porque uno piensa que solamente quienes están privados de la libertad y los administrativos de las cárceles son los que pueden votar, pues no, ciudadanos que inscriben su cédula allí también lo pueden hacer y lo hacen con más frecuencia de la que uno cree.