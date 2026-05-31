Votar temprano y consultar el lugar entre las recomendaciones de la Registraduría en Quindío

Armenia

En medio de las elecciones presidenciales, el registrador delegado en el departamento, Carlos Eduardo Gallego, entregó recomendaciones a los votantes para evitar contingencias en el ejercicio democrático.

Asimismo, dio a conocer que ya tienen todo listo para la jornada puesto que los kits electorales ya están en cada uno de los 129 puestos de votación del departamento.

“los kits electorales que es de las aspectos más importantes, es decir, todo el material del que se tiene que poner para este proceso. Ya está en cada uno de los 129 puestos de votación que convocan a los electores para el ejercicio del voto. El llamado a votar temprano y a que se consulte el puesto de votación", manifestó.

Añadió: “La primera, y esa es la invitación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, salir a votar temprano. La segunda, una invitación a hacerlo a conciencia. Y lo más importante de todo que podamos hacer este ejercicio democrático en paz. Esa es la invitación expresa de la Registraduría Nacional del Estado Civil".

Explicó que en el país hay más de 1.000 veedores internacionales vigilando el proceso electoral y, puntualmente, en el Quindío destacó que cuentan con veedores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con los testigos electorales en cada una de las mesas de votación.

“En el país déjeme decirle hay más de 1400 veedores internacionales vigilando el proceso electoral. El departamento de Quindío no es la excepción y en este momento nosotros lo tenemos. Los veedores internacionales de la Unión Europea, sino de la OEA y asimismo los testigos electorales en cada uno de los puestos de votación, además de las mesas de justicia que también ejercen una función muy importante de fiscalización del proceso", manifestó.

En cuanto a alertas dijo que el departamento es privilegiado y no tienen información de alguna eventualidad por lo que están en constante comunicación con las autoridades para garantizar la tranquilidad en el proceso.

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“El departamento del Quindío es una de las regiones más privilegiadas del país y hasta este momento no se tiene información. Nosotros estamos en contacto permanente con policía y con ejército que son quienes nos acompañan en materia de seguridad en este proceso y hasta este momento no se tiene ninguna alarma en ninguno de los cuatro puntos cardinales del departamento", dijo.

Es de anotar que el censo electoral en el departamento es de 504.934 ciudadanos habilitados para votar.

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