Organismos de socorro de Armenia en acuartelamiento de primer grado por las lluvias

Armenia

En medio de las actuales condiciones climáticas se generan las alarmas frente a las emergencias que pueden presentarse en la ciudad relacionadas con los deslizamientos, inundaciones y caída de árboles.

El alcalde, James Padilla reconoció que el panorama es complejo por la ola invernal que se vive en diferentes regiones del país por lo que considera los territorios nunca estarán plenamente preparados, pero avanzan en el monitoreo.

“No solamente Armenia, el resto del país vive una situación crítica por tema de la ola invernal. Nosotros en Armenia nunca en ningún territorio vamos a estar plenamente preparados, pero sí estamos muy atentos con nuestros cuerpos de socorro, cuerpos de bomberos", mencionó.

Asimismo, señaló que están en el monitoreo permanente con los organismos de socorro como el cuerpo de Bomberos, la unidad de gestión del riesgo municipal, en acuartelamiento de primer grado con el objetivo de intervenir oportunamente ante cualquier eventualidad.

“Absolutamente la unidad de gestión del riesgo del municipio de Armenia, estamos en una acuartelamiento de primer grado atentos a cualquier circunstancia que se pueda presentar", indicó.

Armenia está en alerta naranja por el riesgo de deslizamiento, según el pronóstico del Ideam.