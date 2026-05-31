Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda cuando visitaron en campaña la ciudad de Armenia. Fotos Adrián Trejos

Armenia

En el Quindío, ganó Abelardo de la Espriella la primera vuelta presidencial, habrá segunda vuelta

Con el 100% de las mesas escrutadas en el departamento del Quindío, según la Registraduría en esta región votaron el 59.20% de los ciudadanos aptos para votar es decir 298.948 ciudadanos salieron a las urnas de los 504.934 habilitados para ejercer el voto.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo obtuvieron 142.586 votos es decir el 48,57% logrando el primer lugar en la votación en el departamento.

En el segundo lugar Iván Cepeda y Aida Quilcue con 94.337 votos es decir el 32,13 %.

En el tercer lugar Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo lograron 27.539 votos, es decir, 38 %.

La diferencia de votos en el Quindío entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fue de 48.249 votos.

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En los otros resultados, Sergio Fajardo cuarto lugar con 15.663 votos, Santiago Botero, 3.642, Claudia López, 2.369, Mauricio Lizcano, 535, Miguel Uribe, 440 votos y demás candidatos por debajo de 300 votos.

Historia de hace cuatro años en el Quindío

Hace cuatro años en el 2022, en la primera vuelta presidencial en el Quindío votaron 277.033 de 490.126 personas habilitadas para votar una participación del 56.25% del total del potencial electoral, es decir hubo una abstención del 43.48%

Hace cuatro años Gustavo Petro obtuvo 84.365 votos es decir el 31.07% y logrando el primer lugar en la votación en el departamento, en el segundo lugar Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara con 82.165 votos es decir el 30.26% y en el tercer lugar Rodolfo Hernández y Marelen Castillo con 80.780 votos, es decir, 29.75%.