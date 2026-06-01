En el Quindío investigan la muerte de una turista holandesa que se encontraba desaparecida

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En zona rural del municipio de Salento el pasado 25 de mayo se registró la desaparición de una turista holandesa identificada como Marlies Minke Genz de 41 años que salió del hostal Coffe Tree donde se encontraba alojada y se dirigía hacia la reconocida Finca El Ocaso a la que nunca llegó.

El reporte lo entregó el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez quien lamentó la situación puesto que la turista fue hallada sin vida por lo que avanzan las investigaciones correspondientes.

“Desde el gobierno departamental de Juan Miguel Galvis Bedoya, lamentamos profundamente esta situación desde el primer momento que fue reportado por un hotel de Salento. Activamos todas las rutas con la policía, con la fiscalía, inclusive desde el mismo comando donde hacemos el control con las cámaras de seguridad", indicó.

Manifestó que realizaron un seguimiento por cámaras de seguridad una vez se conoció de la desaparición y evidenciaron que la mujer caminaba por la vereda palestina sin ninguna novedad, sin embargo, hubo un punto ciego donde luego de una búsqueda encontraron el cuerpo de la turista.

“Allí hicimos seguimiento y llegamos hasta un punto donde ella iba caminando por la vereda Palestina sin ningún inconveniente, nadie la estaba siguiendo. Ella se se desplazaba para otro hotel. Allí ya tenía reservado el hotel, pero nunca llegó. Tuvimos información con las cámaras desde un punto donde termina más o menos a 100 m al hotel donde se iba a hospedar, tuvimos un punto ciego y allí realizamos la búsqueda y se encontró el cuerpo. En estos momentos la fiscalía está realizando lo pertinente levantamiento para poder determinar qué fue lo que sucedió“, mencionó.

Fue claro que están siendo cautelosos con la información hasta que Medicina Legal determine las causas de la muerte, pero fue enfático que si fue un asesinato establecerán las acciones contundentes que permitan dar con los responsables del hecho.

“Esperamos que no sea que haya sido asesinada y si es así tomaremos todas las acciones contundentes para llegar a esa persona que cometió este delito. Se está esperando, por supuesto, el dictamen correspondiente para que sea oficial", dijo.

Las autoridades esperan en el menor tiempo esclarecer este lamentable hecho que genera consternación en el turístico municipio de Salento.