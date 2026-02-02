51 Emergencias en el departamento del Quindío por las lluvias, 26 derrumbes, la principal afectación

Los derrumbes la principal afectación por las lluvias en el Quindío. Foto: Cortesía gobernación del Quindío

Armenia

En el departamento del Quindío las lluvias han provocado 51 emergencias, los deslizamientos de tierra la principal afectación en municipios como Génova, Calarcá y Armenia.

El coordinador de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de desastres del Quindío, Udegerd, Jaider Hidalgo entregó el balance de atenciones por las lluvias en enero de este 2026.

Balance Lluvias

En este primer mes del año 2026, periodo en el cual se registraron 51 emergencias asociadas principalmente a fenómenos naturales y eventos estructurales, los municipios más afectados fueron Génova con 22 emergencias, seguido por Armenia y Calarcá con cinco eventos cada uno, Córdoba y Filandia con cuatro emergencias, y la Tebaida, Montenegro y Pijao con tres casos respectivamente.

Estas afectaciones se concentran principalmente en zonas de laderas y sectores con alta susceptibilidad a movimientos en masa.

26 derrumbes en el Quindío

En cuanto a la tipología de eventos se atendieron 26 remociones en masa, cinco colapsos estructurales, cuatro inundaciones, dos crecientes súbitas, nueve caídas de árboles, dos daños viales, un incendio estructural y otros eventos como incendios vehiculares y rescates en diferentes modalidades.

El balance de afectación humana y material deja 24 personas afectadas, 14 adultos, 10 menores, dos viviendas totalmente destruidas, ocho viviendas averiadas, cuatro personas lesionadas y lamentablemente una persona que perdió la vida.

Foto: Cortesía alcaldía de Córdoba, Quindío Ampliar

Seguirán las lluvias

El coordinador de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de desastres del Quindío, Udeger, Jaider Hidalgo informe que de acuerdo con el reporte del IDEAM, en estos momentos se presenta una onda tropical localizada en el Pacífico colombiano, condición que podría generar incremento de lluvias en diferentes regiones del país, incluido el departamento del Quindío. Pese a encontrarnos en un periodo de transición hacia condiciones de menores precipitaciones, tenemos lluvias en nuestro departamento.

Llamado

Por tal motivo, se hace un llamado a la comunidad a no bajar la guardia, ya que los suelos continúan inestables por la saturación acumulada, lo que puede generar el riesgo de deslizamientos, colapsos estructurales, crecientes súbitas y caídas de árboles, incluso en días con lluvias intermitentes o de corta duración.

Desde la unidad departamental para la gestión del riesgo, entregaron recomendaciones como star atentos a signos de inestabilidad como grietas en el terreno o en las vías, evitar construcciones o intervenciones en taludes sin acompañamiento técnico. Mantener limpios los canales, cunetas y sistemas de evacuación de aguas lluvias. Reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a las autoridades municipales y organismos de socorro.