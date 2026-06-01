¿Cuál fue el balance de seguridad en las elecciones presidenciales en el Quindío?

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Armenia

En el marco de las elecciones presidenciales en el departamento, las autoridades entregaron un balance positivo en cuanto al orden público y la seguridad puesto que no se registraron situaciones que lamentar.

Inicialmente, el secretario del Interior del Quindío Jaime Andrés Pérez destacó que realizaron el cubrimiento total en los diferentes puestos de votación en compañía del Ejército y la Policía.

Informó que se registraron dos capturas por orden judicial que no estuvo relacionado con el proceso electoral puesto que fueron delitos como el de la deserción y actos sexuales con menor de 14 años.

Mencionó que interpusieron cinco comparendos en los municipios de Circasia, Armenia, Córdoba, Calarcá y Buenavista por publicidad electoral.

Sostuvo que recibieron dos denuncias por el delito de fraude en inscripción de cédulas debido a que son personas que habitualmente ejercían su derecho al voto en el departamento, sin embargo, resultaron inscritos en Girardot en Cundinamarca.

Uno de los temas que llamó la atención fue el de tres personas que estaban reportadas como desaparecidas y votaron en los municipios de Calarcá y Córdoba por lo que fue establecido el proceso correspondiente contra ellos.

Policía del Quindío

Al respecto el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento dijo que fue un arduo trabajo en articulación con las alcaldías que permitió un balance positivo en materia de seguridad y orden público.

Afirmó que el Quindío da ejemplo de cordura y buen comportamiento por lo que se genera un entorno seguro donde sin ninguna eventualidad se desarrollaron las elecciones.

Asimismo, dijo que uno de los temas clave es garantizar el retorno de los escrutinios de los diferentes puestos de votación al sitio establecido que es el Coliseo del Café para garantizar la seguridad y custodia hasta el conteo final.

Sobre la ley seca, reconoció que el comportamiento fue positivo puesto que la comunidad acató la medida y apoyado el proceso con el control de las autoridades en los establecimientos comerciales.