Hidroituango puede anticipar el comportamiento del río Cauca con más de 30 horas de antelación
Así lo manifestó la Sociedad Hidroituango en respuesta al presidente Gustavo Petro sobre las declaraciones sobre el supuesto sobrellenado del embalse.
Ituango- Antioquia
Bastante polémica han generado las declaraciones del presidente Gustavo Petro con relación al supuesto sobrellenado de embalse de Hidroituango. Más temprano se había pronunciado PEM como constructor del proyecto Hidroituango; ahora la Sociedad Hidroituango se refiere a la situación mediante un comunicado de prensa.
La entidad propietaria del proyecto manifiesta que la hidroeléctrica tiene todos los instrumentos propios que permiten identificar emergencias en Hidroituango en un tiempo anticipado, por lo que recalcan que lo manifestado por el presidente no es real.
“La central cuenta con más de 3.600 instrumentos de monitoreo que permiten, entre otros controles, anticipar el comportamiento del río Cauca con más de 30 horas de antelación. Gracias a esta capacidad, es posible preparar el embalse para mitigar las crecientes del río una vez sus aguas ingresan al embalse y reducir así los caudales aguas abajo, contribuyendo a la seguridad de las comunidades”.
La Sociedad recalca que siempre se trabaja en un manejo técnico responsable e información clara en cuanto a estas situaciones.