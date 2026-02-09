El martes y el jueves se esperan mayores precipitaciones en Antioquia

Antioquia

La gobernación de Antioquia ha informado que las precipitaciones en el departamento se podrían presentar con mayor incidencia en dos zonas específicamente durante esta semana, por lo que se recomienda a la comunidad la autoprotección y estar pendiente de las recomendaciones de las autoridades de gestión del riesgo para evitar emergencias mayores y afectaciones en la integridad de las personas.

Según el director encargado del Dagran, Daniel Galeano Tamayo, las lluvias con mayor intensidad se registrarán el martes y jueves sobre las franjas occidental y sur del departamento.

“De igual manera, queremos invitar al autocuidado de todas las personas del departamento; con este tema de lluvias tenemos que evitar cruzar los ríos, verificar la coloración, verificar los niveles y, sobre todo, siempre estar pendiente de los pronósticos que nos dan las entidades oficiales”, recalcó el funcionario.

Vías afectadas por lluvias

La Secretaría de Infraestructura de Antioquia reportó las novedades que actualmente se tienen en la subregión del Urabá, en las vías en las que la gobernación es la responsable, hay afectaciones en 190 km; en 22 hay pérdidas de banca en las vías Arboletes – San Pedro de Urabá, San Pedro de Urabá – El Tres y Necoclí a San Pedro de Urabá por El Bobal. De igual manera, se registran 45 movimientos en masa y ocho puentes afectados.