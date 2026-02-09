¿Quién asesinó a los dos policías en Anorí? La gobernación señala a alias “Pimpón” del frente 36

Anorí- Antioquia

El secretario de Seguridad de Antioquia Luis Eduardo Martínez manifestó que la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer el homicidio de los dos subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez , hecho ocurrido el pasado fin de semana en Anorí se le atribuye a una persona específica, aunque según el reporte del caso fue perpetrado por cuatro ilegales.

El funcionario detalló que en este crimen hubo sevicia ya que los homicidas se bajaron de las motos en las que se movilizaban y remataron a los dos uniformados.

“Podemos decir sin dilación que detrás de eso hay un alias ya reconocido, perteneciente al Frente 36, alias Pinpon. Uno no entiende cómo las disidencias de este criminal, alias Calarcá, estén negociando con el gobierno. El gobierno se niegue a levantar la orden de captura contra este criminal”, recalcó el funcionario Martínez.

Alias Pimpón o Fercho

Caracol Radio indagó sobre este integrante del frente 36 de alias de Calarcá, quien para la gobernación es el responsable del doble crimen. Según las fuentes consultadas su nombre es Ferney de Jesús Rondán Rivera también conocido como “Fercho” quien nació en la población de Guadalupe, pero vivió gran parte de su vida en Angostura, en el Norte de Antioquia.

Es integrante del frente 36 con injerencia criminal en Briceño, donde se dedica a cometer delitos como extorsión, homicidios selectivos, secuestros y planear ataques contra la fuerza pública. Sobre esta persona ya pesa una orden de captura vigente.

Otra versión sobre el ataque a los policías

En la búsqueda de información sobre este este hecho fuentes consultadas por Caracol Radio han manifestado que también existe otra versión en la zona y es que el ataque a la policía habría sido realizado por integrantes del Clan del Golfo con la intención de que se le acusara a la guerrilla y así que se enfoquen las acciones estatales contra el frente 36. Todo aún es materia de investigación.