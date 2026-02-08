Condenan a escoltas de Greeicy Rendón por tortura agravada tras agresión a trabajadores en Rionegro

Un juez declaró culpables por tortura agravada a cinco escoltas que prestaban servicios de seguridad a la familia de la cantante Greeicy Rendón, tras retener y agredir a empleados de la artista por el presunto hurto de una millonaria cifra de dinero de la finca de Rionegro, en el Oriente de Antioquia.

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia concluyó que los procesados sometieron a dos mayordomos a violencia física extrema, incluyendo golpizas e intentos de ahogamiento, mediante la introducción de una manguera de agua en la garganta, con el objetivo de forzarlos a confesar su participación en el supuesto robo.

De acuerdo con la decisión judicial, Ariel Armel Ospina Mendieta, Kevin Alexander Bernal, Giovani Alberto Hernández, Brandon Steven Cruz y Gelbert Cárdenas Torres incurrieron en el delito de tortura, aunque el despacho los exoneró del cargo de secuestro.

Más detalles

La lectura de la sentencia fue fijada para el próximo 12 de febrero, cuando se definirá el monto de la pena que deberán cumplir los exescoltas, conocidos como los “Hombres de Negro”.

Este fallo marca la primera condena dentro del proceso judicial derivado del caso que salpicó al entorno familiar de la cantante y su esposo, Mike Bahía. En paralelo, la Fiscalía mantiene vigente un escrito de acusación contra Luis Alberto Rendón, y la posible implicación de Lucy Ceballos, su esposa, investigados por su posible participación en los hechos.