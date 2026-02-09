Tras salida de Pesebre, estructuras criminales firman acuerdo de Paz Urbana en Medellín

Medellín

Tras la renuncia de alias Carlos Pesebre a la mesa de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, por una presunta falta de garantías, el Gobierno Nacional y los representantes de las estructuras criminales ratificaron que el proceso continúa y avanza hacia la estructuración de un acuerdo de paz urbana.

La senadora Isabel Zuleta, coordinadora de la mesa, aseguró que la salida de uno de los voceros no frena el diálogo y reiteró que las conversaciones siguen con las estructuras que han manifestado voluntad real de paz. Además, negó que el proceso esté siendo llevado de manera improvisada, como lo denunció Freyner Alfonzo Ramírez García.

“La demostración de que no hay improvisación son los avances que ha tenido el proceso, a pesar de los ataques. No hay ningún proceso de paz que no tenga altibajos. Lo importante es tener claro hacia dónde nos dirigimos y nosotros nos dirigimos a la estructuración de un acuerdo de paz urbana que sea sostenible”, afirmó Zuleta.

La senadora también sostuvo que la salida de alias Pesebre no representa una amenaza para el orden público en Medellín y aclaró que la mesa no busca una pacificación inmediata, sino transformaciones estructurales que reduzcan de manera sostenida las violencias urbanas.

¿En qué consiste el acuerdo de paz urbana?

El acuerdo de paz urbana condicionado busca pasar de compromisos puntuales de desescalamiento de violencias a la construcción de un documento integral, orientado al tránsito hacia el Estado social de derecho en los territorios urbanos.

Entre sus ejes centrales se encuentran:

La reducción sostenida de las violencias.

La superación de economías ilícitas, como la extorsión.

La dignificación y reparación de las víctimas urbanas.

Zuleta explicó que el acuerdo será condicionado porque algunos de sus componentes jurídicos dependen de decisiones del Congreso de la República. No obstante, esperan que pueda ser firmado por el presidente Gustavo Petro, con el fin de garantizar la irreversibilidad del proceso y que este se consolide como un compromiso del Estado colombiano, más allá de los cambios de gobierno en las elecciones próximas.