Descarga en Hidroituango es segura y no genera riesgos aguas abajo
EPM mantiene informada a la comunidad aguas abajo, a pesar de que los niveles del río Cauca están en niveles similares a una época de lluvias normales.
Ituango, Antioquia
Empresas Públicas de Medellín mantiene niveles controlados de descarga en la Central Hidroeléctrica de Ituango y le manifestó a las poblaciones aguas abajo que el caudal del río Cauca es seguro, a pesar de la apertura del segundo canal, debido a las fuertes precipitaciones del mes de febrero.
Según el reporte de las 6 de la mañana, del 9 de febrero, la descarga en el proyecto es de 1269.3 m3/s, lo cual es un nivel similar a lo que actualmente está ingresando al embalse en el norte de Antioquia.
En la zona de aguas abajo, los niveles del río Cauca en Puerto Valdivia son de 1382.5 m3/s, en Tarazá es de 1409.9 m3/s y en Caucasia 2014.2 m3/s; que corresponden a niveles normales para una temporada de lluvias.
Frente a las inundaciones que ocurrieron a finales de la primera semana de febrero en Caucasia, estas fueron generadas por el río San Jorge y no por el río Cauca.
Hidroituango no tiene relación con inundaciones al norte de Córdoba
A pesar de los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que ha insistido, que uno de los responsables de las inundaciones en Montería y el norte de Córdoba es por Hidroituango, se debe señalar que el río Cauca no tiene relación con las inundaciones generadas por el río Sinú. Debido a que el Cauca cruza a más de un centenar de kilómetros más al occidente del territorio con emergencias, en Córdoba, y a más de 150 kilómetros de la región de Urabá, en Antioquia.
