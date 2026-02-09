Descarga en Hidroituango es segura y no genera riesgos aguas abajo

Ituango, Antioquia

Empresas Públicas de Medellín mantiene niveles controlados de descarga en la Central Hidroeléctrica de Ituango y le manifestó a las poblaciones aguas abajo que el caudal del río Cauca es seguro, a pesar de la apertura del segundo canal, debido a las fuertes precipitaciones del mes de febrero.

Según el reporte de las 6 de la mañana, del 9 de febrero, la descarga en el proyecto es de 1269.3 m3/s, lo cual es un nivel similar a lo que actualmente está ingresando al embalse en el norte de Antioquia.

En la zona de aguas abajo, los niveles del río Cauca en Puerto Valdivia son de 1382.5 m3/s, en Tarazá es de 1409.9 m3/s y en Caucasia 2014.2 m3/s; que corresponden a niveles normales para una temporada de lluvias.

Frente a las inundaciones que ocurrieron a finales de la primera semana de febrero en Caucasia, estas fueron generadas por el río San Jorge y no por el río Cauca.

Todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental. El gerente debe renunciar de inmediato,y asumir sus responsabilidades penales.



Dejaron llenar los embalses de Hidroituango y Urrá, por simple codicia, el alcalde de Medellín debe explicarnos… https://t.co/s4vUNyWb5C — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 9, 2026

Hidroituango no tiene relación con inundaciones al norte de Córdoba

A pesar de los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que ha insistido, que uno de los responsables de las inundaciones en Montería y el norte de Córdoba es por Hidroituango, se debe señalar que el río Cauca no tiene relación con las inundaciones generadas por el río Sinú. Debido a que el Cauca cruza a más de un centenar de kilómetros más al occidente del territorio con emergencias, en Córdoba, y a más de 150 kilómetros de la región de Urabá, en Antioquia.

