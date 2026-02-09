Le pedimos al Gobierno que nos ayude a salir del barro: alcaldesa de Puerto Escondido

Una grave emergencia invernal enfrentan varias zonas de Montería, Córdoba y municipios aledaños. Miles de personas se encuentran en los albergues habilitados por la Administración Municipal, la cifra continúa en aumento debido a las evacuaciones preventivas que se realizan en sectores de alto riesgo de inundación.

En Montería se han habilitado cerca de cinco albergues temporales para atender a las comunidades que han sido afectadas por las inundaciones.

Por otra parte, la Alcaldía de Montería suspendió las clases presenciales para este lunes 9 de febrero como medida preventiva ante la acumulación de agua y riesgos de crecientes súbitas.

La alcaldesa de Puerto Escondido, Ivis Marzola, habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo, aquí indicó que su municipio está pasando por una situación muy difícil debido a las fuertes lluvias.

“Nosotros sufrimos por el desbordamiento del río Canalete, nosotros somos la desembocadura de este río hacia el mar y por eso tenemos aproximadamente más de 4.000 familias afectadas a raíz de estas inundaciones. Lo que le pedimos al gobierno nacional y al departamental y a todos los entes, pues que nos ayuden a que estas familias puedan salir del barro”, dijo la alcaldesa.

Aseguró que aunque ha dejado de llover un poco y ha empezado a correr el río, quedó mucho daño, hay muchas casas bajo el agua, “a muchas personas se les llevó totalmente el agua sus vivienda, el barro en las casas es muy complicado sacarlo”, indicó que por eso es necesario tener ayuda por medio de maquinaria amarilla para poder sacar el barro y que las personas puedan retornar a sus casas.

¿cuáles son las mayores necesidades?

La alcaldesa dijo en 6AM W que lo más necesario en este momento es ayuda humanitaria y maquinaria amarilla, también ayudar a despejar las vías porque en algunos sectores se han caído puentes y están intransitables.

