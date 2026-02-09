El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Estamos aislados del resto del país por las inundaciones”: Alcalde del municipio de Los Córdobas

La tragedia ambiental, producto de las fuertes lluvias que se han presentado durante las últimas semanas en la Región Caribe, ha tenido consecuencias particularmente devastadoras en el departamento de Córdoba.

Miles de familias están damnificadas, han perdido todos sus enseres y cultivos, y comunidades enteras se encuentran aisladas por desbordamientos. Esta es la realidad del municipio de Los Córdobas, cuyo alcalde, Juan Carlos Yances Padilla, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AMW.

¿Cómo está la situación en Los Córdobas?

“En estos momentos tenemos unas situaciones muy difíciles. Primero, porque colapsaron dos puentes importantes. El puente que comunica al municipio de San Juan de Urabá con todo el interior del país y el puente ubicado entre la apartada de Puerto Escondido y el municipio de Los Córdobas, que tiene una concesión ruta al mar”, señaló el alcalde del municipio.

“Colapsó también el puente a la altura de Jalisco, y en estos momentos el municipio se encuentra aislado del resto del país, al igual que el municipio de Canalete; es decir, que estamos hablando de alrededor de casi 100.000 personas”, señaló.

Adicionalmente, el alcalde Juan Carlos Yances reportó desabastecimiento de combustible, lo que impide, por ejemplo, el traslado de ambulancias a la zona de desastre. Hasta el momento se tiene registro de tres fallecimientos en medio de la emergencia.

¿Cómo se han visto afectadas las personas?

“Tenemos alrededor de 1.800 familias afectadas, alrededor de 10.000 personas que lo han perdido todo. Todos sus cultivos; el sector pecuario perdió todo. Murieron muchos animales, alrededor de 10.000. Son incalculables las pérdidas en nuestro territorio”, lamentó el alcalde de Los Córdobas.

El mandatario local añadió que la mortandad de animales como búfalos y caballos está generando ahora problemas de salubridad debido a la contaminación de las aguas.

De la misma forma, la erosión costera y la llegada de mares de leva ha afectado la actividad pesquera y productiva de la región.

Asimismo, las instituciones educativas han recibido un notable impacto, con un 70 % de ellas con reporte de pérdida total en sus elementos de sistemas, como computadores, destacó Yances.

¿Qué necesita el municipio para atender la emergencia?

“Nosotros estamos necesitando maquinaria amarilla. En estos momentos tenemos cuatro puntos a los cuales no hemos podido llegar con ninguna clase de ayuda porque las crecientes aún están y los deslizamientos en las vías, los puentes que arrastraron las corrientes tampoco nos permiten”, expresó el alcalde.

“Acudimos de verdad a la solidaridad de todo el pueblo colombiano y de las instituciones para nosotros poder seguir adelante”, agregó.

