Montería suspende clases presenciales este 9 de febrero por la emergencia invernal/ secretario de e4ducación de Montería, Marino Klinger

Montería

La Alcaldía de Montería anunció la suspensión de las clases presenciales este 9 de febrero, debido al empeoramiento de la emergencia invernal que afecta a varios sectores del municipio.

El secretario de Educación Marino Klinger Gómez, confirmó que tampoco habrá actividades bajo esquemas de trabajo educativo flexible en las instituciones oficiales.

La decisión se toma tras las fuertes lluvias que han dejado inundaciones, vías bloqueadas y dificultades de acceso tanto en la zona urbana como en comunidades rurales, lo que representa un riesgo para estudiantes, docentes y familias.

De acuerdo con la administración municipal, la suspensión es temporal mientras continúa la atención de la emergencia y se revisan las condiciones de seguridad en los sectores afectados. También se evaluará si será necesario ajustar el calendario académico, según lo permita la normatividad vigente.

La Secretaría de Educación informó que comunicará oportunamente cualquier cambio o medida adicional para garantizar la continuidad del servicio educativo cuando existan las condiciones mínimas de movilidad, acceso y bienestar para toda la comunidad escolar.

La Alcaldía agradeció la comprensión de padres, estudiantes y docentes, reiterando que la prioridad es proteger la vida y minimizar los riesgos en un momento crítico para la ciudad.