Bogotá envía 10 toneladas de alimento para animales afectados por lluvias en Córdoba

Las imágenes y reportes que ha dejado la emergencia climática en Córdoba, el departamento que hoy concentra la mayor afectación por inundaciones y desbordamientos en Colombia, han hecho que miles de familias se vean damnificadas junto con sus animales, tanto mascotas como animales de producción.

Desde Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal lideró una donatón que contó con el respaldo de entidades de Cundinamarca, organizaciones animalistas y ciudadanía en general.

En pocos días, la meta inicial fue superada. Lo que comenzó como una convocatoria para reunir siete toneladas de alimento terminó convirtiéndose en una recolección cercana a las 11 toneladas, compuestas por concentrado y alimento húmedo para perros y gatos, así como comida para animales de producción como caballos, vacas, cerdos y gallinas.

El apoyo logístico estará a cargo del Ejército Nacional y la UNGRD, entidades que ya coordinan el traslado de la ayuda hacia Córdoba a partir del lunes 9 de febrero. De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo de envío inició de manera inmediata en la Estación de Bomberos de Chapinero, al norte de Bogotá, para garantizar que los alimentos lleguen en el menor tiempo posible a las familias y organizaciones que atienden a los animales afectados.

Según Mauricio Rey, asesor del director Carlos Carrillo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), cerca de 50.000 de las 70.000 familias damnificadas registradas en el país se encuentran en Córdoba. Y, al mismo tiempo, los censos adelantados por las autoridades locales han identificado alrededor de 5.500 animales afectados en ese departamento, un impacto que durante años fue poco visible en la atención de desastres.

La recolección de estas 10 toneladas de alimento no solo responde a una necesidad inmediata, sino que refleja un cambio en la manera de entender las emergencias en Colombia. Hoy, la gestión del riesgo reconoce que los desastres afectan a las familias en su conjunto, incluidos los animales que hacen parte de su entorno cotidiano y de su sustento económico.

En departamentos con fuerte vocación rural, como Córdoba, perder animales por inundaciones o deslizamientos tiene consecuencias directas en la seguridad alimentaria y en la recuperación económica de las comunidades. Por eso, integrar la atención animal en los planes de respuesta permite reducir impactos a mediano plazo y fortalecer la resiliencia de los territorios.

Además, las emergencias recientes en regiones como Antioquia y Nariño confirman que la temporada de lluvias sigue generando riesgos múltiples, lo que hace clave este tipo de articulaciones entre ciudadanía, autoridades locales y entidades nacionales.

¿Cómo fue el comienzo de la iniciativa?

Durante la segunda etapa del operativo, donde el Ejército Nacional cargó los alimentos para empezar su ruta, Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá, relató que distintos gremios de veterinarios y tecnicistas de gestión de riesgo contactaron a la Alcaldía de Bogotá para trabajar para los animales damnificados por las emergencias climáticas, donde el alcalde de la capital Carlos Fernando Galán accedió con la convocatoria de ayudas.

Por ahora, Hernández dijo que se tiene expectativa del resultado del operativo, donde se espera mucha más contribución hacia los afectados, y además, explicó que el trabajo hecho demuestra un acto de solidaridad “La lección es que cuando nos unimos, sacamos adelante muchas iniciativas, pero esta especialmente que es por los animales está dando un gran ejemplo mundial de cómo Bogotá y Colombia tiene un gran corazón solidario con los animales”.