Colombia y Google impulsan formación digital para 20.000 personas en el país

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), especialmente por la ministra Carina Murcia quien se encuentra en el World Governments Summit, en Dubái, donde se sostuvo encuentros con directivos de Google para ampliar la cooperación que ambas partes mantienen desde 2023.

La ministra aseguró que Colombia tiene un Memorando de Entendimiento con Google que les ha dado buenos resultados en materia de formación digital, por lo que, la alianza contempla la entrega de becas de formación en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y otras competencias digitales solicitadas en el mercado laboral, para formar alrededor de 20.000 colombianos en el país y mejorar su competitividad.

“(...) En esta reunión evaluamos los diferentes mecanismos para mantener ese trabajo conjunto, y las nuevas líneas que se podrían incluir, para que el impacto de esta compañía llegue a más colombianos y colombianas (...)” dijo Murcia enfatizando en que el alcance se va a ampliar de forma significativa con una meta que triplica los refuerzos anteriores.

Según MinTIC, la alianza también permitiría realizar un plan piloto de alertas tempranas para identificar desastres naturales a través de Android a través de notificaciones que le llegarían a los usuarios.

Además, la entidad asegura que por medio del programa CiberPaz, aquel que busca fomentar el uso seguro y responsable de la tecnología, se desarrollaría una campaña nacional sobre la sensibilización y conciencia de las plataformas digitales, dando como resultado un impacto social.

La ministra, en su participación en el panel ‘¿Puede América Latina surgir como un jugador competitivo a nivel tecnológico?’ expuso las acciones que el Gobierno de Colombia ha hecho en cuanto a temas tecnológicos, donde aseguró que el Gobierno ha hecho una inversión de más de $600.000 millones para el desarrollo de talento digital, siendo un territorio con potencial para competir en sectores de servicios digitales.

Desde la visión de Murcia, se le apostó al talento y al interés en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y, se avanzará en la consolidación de alianzas para fortalecer la transformación digital del país y responder a los retos del futuro.