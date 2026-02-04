Día mundial de la lucha contra el cáncer: pacientes enfrentan demoras de hasta 79 días

En el día internacional de la lucha contra el cáncer, la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma reveló que durante 2025 cientos de pacientes tuvieron que esperar semanas, e incluso meses, para recibir tratamientos esenciales.

Los datos provienen del programa SEBAS, una iniciativa que documenta las barreras de acceso al sistema de salud que enfrentan pacientes con cáncer en la sangre en Colombia, donde solo en 2025, 292 personas reportaron un total de 500 barreras para acceder a los servicios del sistema de salud.

Según el informe, la dificultad más frecuente fue la entrega tardía de medicamentos, de hecho, 7 de cada 10 pacientes tuvieron que esperar un promedio de hasta 79 días para acceder a sus tratamientos.

Vale la pena resaltar que en enfermedades como la leucemia, el linfoma o el mieloma múltiple, estos retrasos pueden significar el avance de la enfermedad o la pérdida de opciones terapéuticas.

A esta situación se le suma la demora en las autorizaciones médicas, que se convirtió en la segunda barrera más reportada.

En estos casos, los pacientes tuvieron que esperar en promedio 46 días, es decir, más de un mes, para que se aprobaran procedimientos o controles ordenados por sus médicos tratantes.

El informe también advierte que el 74 % de los pacientes afectados está afiliado a EPS intervenidas por el Gobierno, principalmente Nueva EPS y Famisanar. Para la Fundación, este dato refleja que las intervenciones no se han traducido en mejoras reales para los pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.

Estas cifras cobran especial relevancia si se tiene en cuenta que el cáncer sigue siendo uno de los mayores desafíos en salud pública. A nivel global, se estima que una de cada cinco personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida, lo que hace indispensable contar con sistemas de salud ágiles y capaces de responder a tiempo.

En el caso colombiano, los retrasos no solo generan angustia en los pacientes y sus familias, sino que pueden marcar la diferencia entre controlar la enfermedad o enfrentar un desenlace fatal. La Fundación señala que cada día sin tratamiento representa un riesgo adicional para personas cuya condición depende de una atención continua.

Le puede interesar: “Una necesidad absolutamente justificada”: MinTrabajo defiende los 800 nuevos cargos en Colpensiones

El panorama que revela este informe muestra que las barreras en la atención oncológica siguen siendo una realidad para cientos de pacientes en el país. Si las demoras en la entrega de medicamentos y las autorizaciones persisten, el impacto sobre la salud y la supervivencia de quienes viven con cáncer en la sangre podría agravarse.

En el Día Mundial contra el Cáncer, el llamado que hace la fundación es claro: garantizar atención oportuna no es un trámite administrativo, es una cuestión de vida o muerte.