En San Juan de Urabá cruzan el río en garrucha tras colapso de un puente por las lluvias

San Juan de Urabá, Antioquia

Los habitantes de San Juan de Urabá, en el Urabá antioqueño, recurrieron a la instalación de una garrucha artesanal para cruzar el río San Juan, luego de que el puente ubicado en una vía nacional colapsara por las fuertes lluvias.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo hombres, mujeres y niños atraviesan el afluente suspendidos en el aire, en una estructura improvisada, poniendo en reisgo su vida. Incluso en una de las grabaciones, una mujer estuvo a punto de caer al río, al desestabilizarse la canasta.

La alcaldesa de San Juan de Urabá, Julia Esperanza Medrano, explicó que ante la imposibilidad de cruzar el río por lanchas debido a las fuertes corrientes, algunos privados instalaron la garrucha como solución provisional para permitir el paso peatonal y el transporte de productos agrícolas por un valor de 2.000 pesos.

“Entonces, en esa garrucha pusieron como un un sistema de seguridad, de manera que que pudiéramos ofrecerle también a la comunidad el paso peatonal por por la garrucha. Entonces, están pasando algunos peatones y los los comerciantes también pasan su mercancía, pues, a través de ese sistema”, señaló la mandataria.

Una semana sin soluciones

El puente afectado conecta a San Juan de Urabá con el municipio de Arboletes y es clave para la comunicación terrestre con Montería, capital de Córdoba. La infraestructura está a cargo del Invías, entidad que ya realizó visitas técnicas para evaluar los daños.

Desde la Secretaría de Infraestructura de Antioquia se estudian dos alternativas temporales: la instalación de un puente militar o la recuperación de la banca mediante un relleno. Mientras se define una solución oficial en medio de la emergencia invernal, la comunidad continúa exponiendo su propia vida para poder movilizarse y sostener su actividad económica.