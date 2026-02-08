Santos Bravos llega por primera vez a Colombia en el mes de marzo

La agrupación latina de pop, Santos Bravos, creada por medio de un reality liderado por la empresa musical HYBE (los mismos que trabajan con BTS), ha sido todo un éxito en Latinoamérica luego de su canción debut titulada “0%”.

Kaue (Brasil), Drew (Estados Unidos), Kennet (México), Gabi (Puerto Rico) y Alejandro (Perú), son los integrantes de esta agrupación. Ellos fueron los ganadores del reality que buscaba entre 21 jóvenes de los países latinos a los más talentosos para conformar la boyband más importante de la actualidad.

El debut musical de esta nueva agrupación fue “0%” un tema bastante pegajoso que invita a bailar, cantar y pasarla bien. Ahora, para iniciar el 2026 traen una nueva faceta que ellos consideran como “brava” haciendo juego con su nombre (Santos Bravos).

En entrevista con Caracol Radio, hablaron de su más reciente canción titulada “Kawasaki” una mezcla urbano latino con influencias brasileñas, mucha energía y una vibra internacional que define el ADN del grupo.

“Estamos muy felices que ya todo mundo pueda escucharla, es una canción muy energética, con mucha potencia, para bailar y disfrutar. Ha sido un proceso muy bonito desde el primer día que la escuchamos y esperamos que todos la reciban con mucho cariño”, dijo Kenneth, integrante de la agrupación. Cabe destacar que esta canción incluye tres idiomas: español, inglés y portugués.

Baile y coreografía explosiva:

La agrupación fue creada bajo un estricto entrenamiento en baile y canto. Aunque su debut musical mostró una pincelada de lo tendrían por presentar, “Kawasaki” está enfocada solo en el baile, pensando en sus presentaciones en vivo, además cuentan con un video performance donde la coreografía es la protagonista, invitando así a ser un reto para todos sus seguidores quienes ya a través de las redes sociales se han encargado de inundar con videos repitiendo los pasos de esta pieza de baile.

Aunque Santos Bravos tiene como casa matriz México, han logrado, en poco tiempo, estar en importantes eventos de la industria del entretenimiento como lo es la semana de la Moda de París, donde debutaron con una presentación especial durante el desfile Otoño/Invierno 2026 “Eterno” de Willy Chavarría.

Primera vez en Colombia:

En su paso por los micrófonos de Caracol Radio, Santos Bravos, contó en primicia que visitarán Colombia por primera vez, lo que los tiene muy emocionados: “Es un honor para nosotros. Vamos a dar todo de nosotros para que la gente disfrute de nuestro performance. Tenemos mucho trabajo porque sabemos que la altura es muy complicada, pero estamos trabajando para poder bailar y cantar al mismo tiempo”.

¿Cuándo y dónde?

Su primera presentación oficial en el país será en Bogotá, el próximo viernes 20 de marzo en el Parque Simón Bolívar, en el marco de la primera fecha de la nueva edición del Festival Estéreo Picnic.

Entre los éxitos que han logrado en su corta trayectoria musical destacan la nominación en los Premios Lo Nuestro 2026 como Artista Masculino Revelación del Año.

Próximamente se estarán presentando en el Empire Music Festival en Guatemala que se realiza el 1 y 2 de mayo.

