Carlos Vives presenta “Te Dedico”, primer adelanto de su álbum “El Último Disco”

El ícono de la música colombiana Carlos Vives presenta “Te Dedico”, el primer sencillo de su esperado álbum “El Último Disco”, disponible desde este 5 de febrero en todas las plataformas digitales. Con este lanzamiento, el artista abre una nueva etapa creativa marcada por la introspección, el romanticismo y el valor de las conexiones reales a través de la música.

En un contexto donde las relaciones parecen cada vez más fugaces, “Te Dedico” plantea dedicar una canción como un acto casi revolucionario. El tema habla de amar con intención, de regalar tiempo, palabras y memoria, y de volver a mirar a los ojos en un mundo donde lo inmediato muchas veces reemplaza lo profundo.

La canción representa un regreso a los valores esenciales que han acompañado a Vives a lo largo de su carrera, proponiendo una forma más íntima de conectar con el público. “Siempre es necesario tener a la mano una canción para dedicar”, resume el artista sobre el espíritu de este sencillo.

El lanzamiento llega acompañado de un video musical protagonizado por Pedro Vives, hijo del cantante, quien encarna el diálogo entre distintas generaciones y formas de vivir las relaciones. A través de los visuales, el clip explora el contraste entre épocas, estilos y expresiones, presentando una mirada de contracultura frente a la inmediatez actual.

Sobre el mensaje del video, Pedro Vives destaca la importancia de no perder valores como el amor y el romanticismo, señalando que, aunque los tiempos cambian, esas emociones siguen siendo fundamentales y no deben quedar atrás.

“Te Dedico” fue escrita por Carlos Vives, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Andrés Leal, y marca el inicio de un proyecto que apuesta por volver a la esencia: canciones auténticas, emociones reales y una conexión que trasciende el tiempo. Además, funciona como antesala de la próxima gira internacional del artista, “Tour al Sol 2026”, con fechas confirmadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Este nuevo capítulo llega en un momento destacado para Vives, quien recientemente recibió tres nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías Artista del Año – Tropical, Colaboración del Año – Tropical por “La Tierra del Olvido (Versión Salsa)” junto a Grupo Niche, y Álbum del Año – Tropical por “Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)”.

Más información sobre la gira y venta de boletos está disponible en www.carlosvives.com.