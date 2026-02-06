Entretenimiento

Rauw Alejandro debutará en la pantalla grande en la nueva película de Guy Ritchie, ‘Viva La Madness’

El cantautor puertorriqueño estará acompañado del actor inglés Jason Statham.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 04: Honoree Rauw Alejandro accepts his Vision Award onstage during The 38th Annual Hispanic Heritage Awards on September 04, 2025 in Washington, DC. (Photo by Paul Morigi/Getty Images for Hispanic Heritage Foundation)

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 04: Honoree Rauw Alejandro accepts his Vision Award onstage during The 38th Annual Hispanic Heritage Awards on September 04, 2025 in Washington, DC. (Photo by Paul Morigi/Getty Images for Hispanic Heritage Foundation) / Paul Morigi

El cantautor puertorriqueño Raw Alejandro debutará en la pantalla grande en la próxima película del cineasta inglés Guy Ritchie, ‘Viva La Madness’.

Lea también: La banda Twisted Sister cancela conciertos del 50 aniversario por problemas de salud de su vocalista

La estrella de la música urbana estará acompañada de otra gran figura del cine como el actor inglés Jason Statham, recordado por su participación en películas como ‘El transportador’, ‘Los indestructibles’ y la saga de ‘Rápido y furioso’, en su sexta colaboración con el director británico, conocido por sus películas de ‘Sherlock Holmes’.

También estarán con el exfutbolista y actor Vinnie Jones, conocido por su paso por el Wimbledon, y la actriz estadounidense Camila Mendes, de la serie ‘Riverdale’.

‘Viva La Madness’ es un thriller de acción coescrito y dirigido por Guy Ritchie, basado en la novela de 2011 de J.J. Connelly, quien la adaptó junto a Ritchie, y es una secuela de su otra novela Layer Cake.

Le puede interesar: Taylor Swift estrena el video de “Opalite”, con la participación de estrellas como Cillian Murphy

Rauw Alejandro finalizó recientemente en el mes de noviembre su gira ‘Cosa Nuestra World Tour’, que pasó con gran éxito por Colombia con 3 fechas completamente vendidas en octubre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 20: Rauw Alejandro performs during the "Cosa Nuestra" album release show at Brooklyn Paramount on November 20, 2024 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images) / Roy Rochlin

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad