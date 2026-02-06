Rauw Alejandro debutará en la pantalla grande en la nueva película de Guy Ritchie, ‘Viva La Madness’

El cantautor puertorriqueño Raw Alejandro debutará en la pantalla grande en la próxima película del cineasta inglés Guy Ritchie, ‘Viva La Madness’.

La estrella de la música urbana estará acompañada de otra gran figura del cine como el actor inglés Jason Statham, recordado por su participación en películas como ‘El transportador’, ‘Los indestructibles’ y la saga de ‘Rápido y furioso’, en su sexta colaboración con el director británico, conocido por sus películas de ‘Sherlock Holmes’.

También estarán con el exfutbolista y actor Vinnie Jones, conocido por su paso por el Wimbledon, y la actriz estadounidense Camila Mendes, de la serie ‘Riverdale’.

‘Viva La Madness’ es un thriller de acción coescrito y dirigido por Guy Ritchie, basado en la novela de 2011 de J.J. Connelly, quien la adaptó junto a Ritchie, y es una secuela de su otra novela Layer Cake.

Rauw Alejandro finalizó recientemente en el mes de noviembre su gira ‘Cosa Nuestra World Tour’, que pasó con gran éxito por Colombia con 3 fechas completamente vendidas en octubre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá.

