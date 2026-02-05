Natalia Jiménez anuncia oficialmente su gira Internacional en Colombia

Tras casi tres años ausente de los escenarios nacionales la estrella española anuncia su regreso con una gira internacional titulada Natalia Jiménez es “La Jiménez, un tour que llegará a Bogotá, Bucaramanga y Medellín programada para abril 24, mayo 1 y 2 en un recorrido por sus más grandes éxitos.

En el 2023 como parte de su gira internacional “Antología 20 años Tour”, con conciertos el 23 de marzo en Medellín y su debut en el Movistar Arena de Bogotá, tras exitosas presentaciones con llenos totales en Puerto Rico, México, Estados Unidos y República Dominicana, la cantautora reafirmó su estatus como una de las artistas más completas y queridas del género regional mexicano, pese a su origen español, cautivando a los colombianos.

“La Jiménez” será una gira que abarca un recorrido por toda su geografía musical, un viaje que pasará por los sonidos rancheros, la música regional mexicana, sus grandes clásicos, las nuevas composiciones con el sello de su inconfundible voz, que ha logrado llenar los escenarios más importantes del mundo

Natalia Jiménez

Conocida como una de las voces hispanas más potentes del mundo artístico, Natalia Jiménez es una artista de renombre internacional ganadora de GRAMMY, Latin GRAMMY, ASCAP y Latin Billboard. Natalia ha vendido más de 4 millones de álbumes en todo el mundo y ha grabado duetos con las estrellas más importantes de la música latina, incluidos Juan Gabriel (Si Quieres), Marc Anthony (Recuérdame), Daddy Yankee (La Noche de los Dos) y Ricky Martin (Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú) por nombrar algunos.

Su estilo único la ha llevado a tener grandes éxitos Pop como Creo En Mí, Quédate con Ella, El Sol No Regresa, Me Muero, Algo Más por mencionar algunos. Sin embargo, la salida de sus álbumes “México de Mi Corazón” Volumen I y II, alcanzaron las primeras listas de popularidad y ventas, ganando rápidamente varios discos de ORO y PLATINO, tanto en México como en Estados Unidos. Su más reciente álbum “De Jiménez a Jiménez”, un majestuoso homenaje sinfónico / mariachi al maestro José Alfredo Jiménez, la ha consolidado como una de las figuras más representativas y queridas en la historia del Regional Mexicano, ganándose el apodo “La Española Más Mexicana”, otorgado por su público de México y Latinoamérica.

Actualmente Natalia se encuentra realizando su gira “La Jiménez”, la cual en solo un año lleva más de 50 conciertos por varios países del continente americano, con un récord impresionante de Sold Outs y llenos totales que la posicionan como la artista de género Regional / Pop femenino más exitosa de los últimos tiempos. En 2026 seguirá haciendo shows por Latinoamérica, España, Estados Unidos y México.

Su sencillo más reciente es el tema “Pedazos” junto a su amigo querido Yeison Jiménez, un tema que alcanzó inmediatamente desde su salida, las primeras listas en las plataformas musicales en Colombia, México y España. Natalia y Yeison compartieron mucho tiempo juntos en las grabaciones de La Voz Colombia en 2021, y desde entonces habían soñado hacer una colaboración juntos. Sin duda, ha sido un gran impacto para Natalia la noticia de su trágica pérdida a principios de enero de este año. “Pedazos” ha dejado un vacío enorme en el alma de Natalia, debido al cariño, admiración mutua y planes juntos a futuro que tenían ambos artistas. Natalia seguirá interpretando este tema en sus giras para honrar la memoria de su amigo por todo el mundo.