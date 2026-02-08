Ocaña está bajo medidas especiales de seguridad tras atentado al Batallón Santander

Ocaña

Luego del atentado perpetrado por el ELN contra el Batallón de Infantería No. 15, General Francisco de Paula Santander y que dejó como saldo al menos cuatro heridos, un presunto delincuente abatido y otro más capturado, la alcaldía expidió un decreto con medidas especiales para garantizar la seguridad en el municipio.

Se trata del decreto 014 del 7 de febrero del 2026, “Mediante el cual se implementan medidas transitorias para la preservación del orden público y se dictan otras disposiciones en el municipio de Ocaña, Norte de Santander”.

Dentro de las medidas están:

PROHIBIR de manera temporal el transporte de contengan líquidos inflamables, escombros, desechos, trasteos y cilindros de gas domiciliario en camiones, volquetas o cualquier otra clase de vehículo en la jurisdicción del Municipio de Ocaña, desde las seis de la tarde (06:00PM) hasta las cinco de la mañana (05:00AM) del día siguiente, de conformidad a la parte considerativa del presente decreto.

las medidas de restricción de circulación de motocicletas con acompañante y/o parrillero de género masculino mayor de catorce (14) años de edad en la jurisdicción del municipio de Ocaña, desde las siete de la (07:00PM) hasta las cinco de la mañana (05:00AM) del día siguiente, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de la población en general. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS. Durante el período de vigencia del presente decreto, se evaluarán las medidas contempladas y en caso de ser necesario serán modificadas o eliminadas para evitar que las medidas pierdan los efectos esperados.

El decreto firmado por el alcalde Emiro Cañizares, tiene vigencia desde el sábado 7 de febrero y hasta el lunes 9 del mismo mes y "deroga todas las disposiciones que le sean contrarias".

Recordemos que tras este atentado con explosivos a las instalaciones militares, gran parte del municipio de Ocaña y algunos municipios del sur del Cesar se vieron afectados en el servicio de luz. Además, por más de 14 horas estuvo cerrada la vía de acceso a Ocaña, mientras las autoridades adelantaban las verificaciones correspondientes en cercanías al batallón, ante la amenaza de posibles nuevos explosivos.