Ocaña está bajo medidas especiales de seguridad tras atentado al Batallón Santander
Estas aplicarán hasta el próximo lunes 9 de febrero.
Ocaña
Luego del atentado perpetrado por el ELN contra el Batallón de Infantería No. 15, General Francisco de Paula Santander y que dejó como saldo al menos cuatro heridos, un presunto delincuente abatido y otro más capturado, la alcaldía expidió un decreto con medidas especiales para garantizar la seguridad en el municipio.
Se trata del decreto 014 del 7 de febrero del 2026, “Mediante el cual se implementan medidas transitorias para la preservación del orden público y se dictan otras disposiciones en el municipio de Ocaña, Norte de Santander”.
Dentro de las medidas están:
Más información
- PROHIBIR de manera temporal el transporte de contengan líquidos inflamables, escombros, desechos, trasteos y cilindros de gas domiciliario en camiones, volquetas o cualquier otra clase de vehículo en la jurisdicción del Municipio de Ocaña, desde las seis de la tarde (06:00PM) hasta las cinco de la mañana (05:00AM) del día siguiente, de conformidad a la parte considerativa del presente decreto.
- IMPLEMENTAR las medidas de restricción de circulación de motocicletas con acompañante y/o parrillero de género masculino mayor de catorce (14) años de edad en la jurisdicción del municipio de Ocaña, desde las siete de la (07:00PM) hasta las cinco de la mañana (05:00AM) del día siguiente, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de la población en general.
- EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS. Durante el período de vigencia del presente decreto, se evaluarán las medidas contempladas y en caso de ser necesario serán modificadas o eliminadas para evitar que las medidas pierdan los efectos esperados.
Más información
El decreto firmado por el alcalde Emiro Cañizares, tiene vigencia desde el sábado 7 de febrero y hasta el lunes 9 del mismo mes y "deroga todas las disposiciones que le sean contrarias".
Recordemos que tras este atentado con explosivos a las instalaciones militares, gran parte del municipio de Ocaña y algunos municipios del sur del Cesar se vieron afectados en el servicio de luz. Además, por más de 14 horas estuvo cerrada la vía de acceso a Ocaña, mientras las autoridades adelantaban las verificaciones correspondientes en cercanías al batallón, ante la amenaza de posibles nuevos explosivos.