Gremio camionero en Colombia advierte que está dispuesto a un nuevo paro nacional

Cúcuta

A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Camioneros - ACC - dio a conocer su inconformismo con varias determinaciones del Gobierno Nacional y advirtió que está dispuesta a una nueva jornada de paro en nuestro país.

En el escrito expresan “su rechazo total al compromiso anunciado en el boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, mediante el cual Colombia acepta el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el territorio nacional”.

Aseguran que dicha decisión es “grave, equivocada y muy perjudicial” para este gremio en Colombia. “El transporte directo, además, ya demostró en el pasado ser un factor para propiciar el monopolio de grandes empresas y el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos, trata de personas y otras actividades ilícitas”.

Así mismo agregan que esta fue una decisión que no fue consultada con el gremio, aún cuando existen mesas de trabajo entre el Gobierno Nacional y los camioneros colombianos.

“El decidir a espaldas de los camioneros es un incumplimiento muy grave de los acuerdos firmados por el estado colombiano y una ruptura de la confianza con el gremio”.

Tras lo anterior, el gremio se declaró en “alerta máxima” y aseguran que están “dispuestos a defender nuestro trabajo y la soberanía del transporte nacional, incluso mediante inmovilización si el Gobierno persiste en desconocer lo acordado, para beneficiar a unos pocos privilegiados”.