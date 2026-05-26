JEP rechazó el asesinato de líder campesino en la región del Catatumbo

Catatumbo

A través del comunicado #58, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el homicidio del líder social Freiman David Velásquez, integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), junto con dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras tres personas, en hechos ocurridos el 19 de mayo, en zona rural de Ábrego, Norte de Santander.

Resaltó la JEP que “Freiman David Velásquez dedicó su vida a la organización campesina y a la defensa del territorio y los derechos humanos frente a las acciones de los grupos armados ilegales que combaten entre sí en el Catatumbo, irrespetando la vida e integridad personal de la población civil”.

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Así mismo la Jurisdicción Especial para la Paz recuerda que tan solo 12 días antes a los hechos mencionados, se adelantó la audiencia territorial en el Ocaña, por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que fue presidida por el magistrado Pedro Díaz Romero, donde “representantes de las asociaciones de Catatumbo pusieron de presente la grave situación de seguridad que se vive actualmente en esta región”.

En el escrito la JEP resalta que “Pablo Antonio Téllez Carrascal, en representación de ASUNCAT, junto con otros líderes de organizaciones sociales de Catatumbo, expusieron los desplazamientos, asesinatos, hostigamientos y persecución que sufren las comunidades y sus líderes en la región, advertencias que, desafortunadamente, se materializaron con los asesinatos ocurridos este 19 de mayo”.

¿Quiénes fueron las víctimas de la masacre en Oropoma?

La JEP hace referencia a que el pasado fin de semana el Ejército de Liberación Nacional se adjudicó la autoría de la masacre perpetrada en la vereda Oropoma y donde fueron asesinados:

Freiman David Velásquez, líder campesino de ASUNCAT.

Iván Stiven Camacho Castillo.

Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez.

Yidy Smith Velásquez Benítez.

Robinson Carvajalino, escolta de la UNP.

Sebastián Murillo, escolta de la UNP.

La Jurisdicción Especial para la Paz hizo un llamado a los actores armados “a cesar la violencia contra la población civil y los líderes sociales”, al tiempo que se solidarizó con las familias de las víctimas, con ASUNCAT y con la comunidad en general que habita la región del Catatumbo, para quienes solicitó “la protección de las instituciones del Estado a través del Gobierno nacional”.