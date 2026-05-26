CORPOREDDEH pide al ELN la creación de mecanismos humanitarios para el Catatumbo

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Catatumbo

A través de una carta abierta enviada a los presidentes de Colombia y Venezuela, así como a las disidencias del Frente 33 de las FARC y al Ejército de Liberación Nacional, la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos – CORPOREDDEH - expresó su preocupación frente a la grave situación humanitaria, social y de derechos humanos que continúa afectando a las comunidades del Catatumbo y de la frontera colombo-venezolana.

En el escrito resaltan los principios constitucionales de protección de la población civil y recuerdan que “todas las partes involucradas en el conflicto armado tiene la obligación de respetar la vida, la integridad y los derechos fundamentales de las comunidades”.

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Así mismo manifiestan su respaldo “a los llamados humanitarios encaminados a visibilizar las afectaciones que hoy padecen campesinos, líderes sociales, mujeres, niños, niñas, comunidades rurales y urbanas que permanecen expuestas al miedo, el desplazamiento, las amenazas y la vulneración permanente de sus derechos humanos”.

La Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos rechazó “cualquier acción armada que ponga en riesgo a la población civil o que desconozca los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos por el Derecho Internacional Humanitario”.

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Recuerdan que “las comunidades no pueden continuar siendo las principales víctimas de las confrontaciones y disputas territoriales que se desarrollan en la región y en la frontera colombo-venezolana”.

En esta carta abierta, CORPOREDDEH “respalda la invitación del ELN a entidades gubernamentales como La Defensoría del Pueblo, organizaciones internacionales de derechos humanos y gobernación de Norte de Santander, orientados a la creación, implementación y concreción de mecanismos humanitarios de verificación, acompañamiento y protección territorial, que permitan actuar de manera inmediata en beneficio de las comunidades afectadas por el conflicto armado”.

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Aseguran que es fundamental que, de darse dichos mecanismos, se cuenta con la participación de organizaciones sociales, organismos humanitarios nacionales e internacionales, instituciones garantes y entidades defensoras de Derechos Humanos. Lo anterior, con el fin de monitorear las afectaciones a la población civil, prevenir nuevos hechos de violencia en la región y zona de frontera.

Finalmente concluyen con un “llamado urgente al Estado colombiano y al Gobierno Nacional asimismo al gobierno de Venezuela para que adopten medidas inmediatas de prevención, protección y atención humanitaria frente a la crisis que atraviesa esta región históricamente golpeada por el conflicto armado y el abandono estatal”.