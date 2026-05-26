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26 may 2026 Actualizado 12:07

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Denuncian ataque con explosivos contra escuela del Catatumbo

El hecho habría ocurrido en la vereda Puerto Las Palmas del municipio de Tibú.

Denuncian ataque con explosivos contra escuela del Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Denuncian ataque con explosivos contra escuela del Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Denuncian ataque con explosivos contra escuela del Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

Un ataque con explosivos lanzados desde drones se registró en las últimas horas contra la Institución Educativa Puerto Barco, ubicada en la vereda Puerto Las Palmas, corregimiento de La Gabarra, zona rural del municipio de Tibú.

De acuerdo con la comunidad, el hecho ocurrió en medio de las confrontaciones que se presentan entre grupos armados ilegales que tienen presencia en el Catatumbo.

Indicaron que horas antes se habría presentado un enfrentamiento armado en otro sector rural de la zona, situación que mantuvo en alerta a los pobladores y generó movimientos de hombres armados por distintos corredores del territorio.

Posteriormente, la institución educativa fue impactada por explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas o fallecidas como consecuencia de esta acción.

Las imágenes y reportes conocidos desde la zona evidencian afectaciones en la infraestructura del plantel educativo, un espacio destinado a la formación de niños y jóvenes de las comunidades rurales del sector.

Las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni han entregado detalles sobre los responsables del ataque.

Entretanto, habitantes de la región expresaron preocupación por los riesgos que representan este tipo de hechos para la población civil y la infraestructura comunitaria en medio de la persistencia del conflicto armado en el Catatumbo.

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