Capturan presuntos integrantes de redes logísticas del ELN en Villa del Rosario, Norte de Santander
Durante la operación que permitió sus capturas se les incautó cerca de 60.000 dosis de estupefacientes.
Norte de Santander
En desarrollo de operaciones, las autoridades en Norte de Santander lograron la captura en flagrancia de dos personas y la incautación de estupefacientes, armas y material logístico, en el barrio Santa Bárbara del municipio de Villa del Rosario.
Se trata de un hombre y una mujer, quienes están señalados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Según lo dieron a conocer las autoridades, durante la operación fueron incautados 120 paquetes de marihuana tipo cripy, con un peso aproximado de 500 gramos cada uno, equivalentes a cerca de 60.000 dosis. Asimismo, se incautó una camioneta, un revólver calibre 38 mm, un arma traumática, un fusil deportivo, cartuchos de diferentes calibres, una gramera y tres teléfonos celulares.
Información de inteligencia militar da cuenta que estas personas harían parte directamente de redes logísticas del ELN, dedicadas a la compra y comercialización de armas y estupefacientes con destino a distintos municipios del departamento, especialmente a Tibú y Sardinata.
Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Séptima Especializada.