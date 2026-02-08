Capturan presuntos integrantes de redes logísticas del ELN en Villa del Rosario, Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

En desarrollo de operaciones, las autoridades en Norte de Santander lograron la captura en flagrancia de dos personas y la incautación de estupefacientes, armas y material logístico, en el barrio Santa Bárbara del municipio de Villa del Rosario.

Se trata de un hombre y una mujer, quienes están señalados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Más información Gremio camionero en Colombia advierte que está dispuesto a un nuevo paro nacional

Según lo dieron a conocer las autoridades, durante la operación fueron incautados 120 paquetes de marihuana tipo cripy, con un peso aproximado de 500 gramos cada uno, equivalentes a cerca de 60.000 dosis. Asimismo, se incautó una camioneta, un revólver calibre 38 mm, un arma traumática, un fusil deportivo, cartuchos de diferentes calibres, una gramera y tres teléfonos celulares.

Información de inteligencia militar da cuenta que estas personas harían parte directamente de redes logísticas del ELN, dedicadas a la compra y comercialización de armas y estupefacientes con destino a distintos municipios del departamento, especialmente a Tibú y Sardinata.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Séptima Especializada.