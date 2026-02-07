Atentado al Batallón Santander afectó el servicio de luz en Ocaña

Ocaña

Luego del atentado perpetrado por el ELN contra el Batallón de Infantería No. 15, General Francisco de Paula Santander y que dejó como saldo al menos cuatro heridos, un presunto delincuente abatido y otro más capturado, el servicio de luz en el municipio de Ocaña se vio afectado por uno de los explosivos activados.

“Anoche una vez pasó el hecho, al parecer con uno de los artefactos, se vio afectado el servicio de energía en la zona norte de la ciudad”, explicó Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña.

Más información Ejército Nacional atribuye presuntamente al ELN el atentado en batallón de Ocaña, Norte de Santander

Agregó que CENS, grupo EPM, activó inmediatamente sus protocolos y “fue restablecido el servicio bajo el concepto de emergencia que ellos tienen. Sin embargo, una vez amaneció hoy, pues obviamente al comenzar ya la demanda del servicio de energía por los ciudadanos, se terminó afectando una segunda celda de energía, que es la que conduce la energía hacia los municipios de Rio de Oro y González (en el departamento del Cesar). Ya están haciendo las reparaciones respectivas y la intención es que antes del mediodía la ciudad y los municipios vecinos, cuente con el servicio, según la información oficial que me ha transmitido el CENS”.

Así mismo resaltó el mandatario que las autoridades, por precaución, mantienen cerrada la vía que comunica hacia este municipio desde Cúcuta, mientras se termina de adelantar el barrido en la zona para determinar si hay o no más explosivos en el lugar.

Más información Estudiantes en el Catatumbo cierran algunas instituciones educativas por falta de docentes

“La vía fue cerrada desde anoche. Están en proceso las autoridades porque el equipo antiexplosivos debe verificar que no haya ningún artefacto más que tenga carga. Se está haciendo el procedimiento. Confiamos en que esa tarea se termine pronto para que se restablezca la movilidad”.

Finalmente el mandatario rechazó este acto, resaltando que en múltiples oportunidades se han hecho las alertas correspondientes para que se aumenten los controles de seguridad en el corredor vial donde fue abandonada la volqueta, desde donde se lanzaron los explosivos a las instalaciones militares. “Nosotros hemos advertido la necesidad siempre de tener una mayor presencia de la fuerza pública en los corredores de ingreso a Ocaña. Lamentamos profundamente que se presenten estos hechos”.

Según lo dio a conocer el Ejército Nacional a través de un comunicado, “el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo armado organizado (GAO) ELN” sería el responsable de este atentado.