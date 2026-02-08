Juez ordenó devolver multimillonarios bienes del ‘Ñeñe’ Hernández a su familia

En el interrogatorio, el fiscal del caso le pregunta al ‘Ñeñe’ Hernández si tiene conocimiento de quién pudo haber asesinado a Rodríguez Pomar. Foto: Redacción W Radio( Thot )

El Juzgado Sexto Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá determinó, en fallo de primera instancia, devolverle a la familia de José ‘Ñeñe’ Hernández Aponte un grupo de bienes avaluados en miles de millones de pesos, según reveló el diario El Espectador.

El juez adoptó dicha determinación al considerar que 40 bienes que estaban a nombre de Hernández Aponte no tenían ningún tipo de relación ilegal o hubiesen sido ilegalmente obtenidos.

Además, el juzgado definió que se le devuelva a la familia del ‘Ñeñe’ sociedades como La Gloria Inversiones y más de 7.500 cabezas de ganado que estaban siendo objeto de medidas cautelares con fines de extinción.

“Este Despacho advierte que la Fiscalía no aportó estudio técnico-patrimonial alguno que analizara la situación económica del señor Hernández Aponte. Del examen del Informe Investigador de Laboratorio de la Unidad de Análisis Contable de la DIJIN, de fecha 20 de enero de 2020, se constata que dicho documento no contiene análisis sobre el afectado” señala uno de los fragmentos del fallo.

La decisión de primera instancia puede ser objeto de recursos, entre ellos de la Fiscalía, impulsora del trámite de extinción de dominio.