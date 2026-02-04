Carlos Mattos ofreció camionetas a Fiscalía y al INPEC para que le cierren una investigación penal

Carlos Mattos ofreció camionetas a la Fiscalía y al INPEC para que le cierren una investigación penal

UNIDAD INVESTIGATIVA- CARACOL RADIO

El condenado Carlos Mattos, recordado por torcer a jueces de la República para satisfacer sus intereses empresariales, ahora, busca evitar otro proceso penal en su contra entregándole carros a la Fiscalía y al INPEC.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio expone al país el contenido del principio de oportunidad suscrito de manera secreta entre la Fiscalía y el cuestionado empresario, en donde Carlos Mattos no enfrentaría a la justicia por los “paseos” que hacía en los vehículos del INPEC escoltado por funcionarios pagados por todos los colombianos.

A cambio de que la Fiscalía renuncie a la persecución penal y no lo judicialice, Mattos “donará” dos carros marca Hyundai, uno al ente acusador y otro al INPEC, y así, se evitaría un proceso que en caso de llegar a juicio podría exponerlo a una pena de hasta seis años de prisión e incluso terminar de nuevo en la cárcel. Problema resuelto.

Y esta Unidad Investigativa usa el término “donación” porque así lo expuso la fiscal del caso Aida Esperanza Moreno. Es decir, Mattos se salvaría de un proceso penal en el que estaba altamente comprometido, con pruebas irrefutables.

“El señor Carlos José Mattos Barrero realiza la donación de un vehículo bajo el pedido del cliente y de reparación integral ambos con fecha del 11 de noviembre de 2025, los cuales serán puestos a disposición para labores de custodia, logística y transporte de personas privadas de la libertad” expuso la fiscal Aida Moreno en audiencia.

Carlos Mattos ofreció camionetas a la Fiscalía y al INPEC para que le cierren la investigación penal por irse de paseo en los carros del INPEC.

Este es el polémico acuerdo entre la Fiscalía y Carlos Mattos

El principio de oportunidad que la Fiscalía le concedió a Carlos Mattos y a los tres guardias que lo sacaban a pasear es el siguiente:

Para evitarse el lío judicial, Mattos le “donaría” a la Fiscalía una camioneta marca Hyundai que tiene un valor en el mercado superior a los 180 millones de pesos y sería entregada en el Búnker, en Bogotá. La Fiscalía accedió y defendió la propuesta del empresario condenado.

“No solo es legítima, útil, necesaria y se presenta como razonable y vale decir como admisible y válida desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales y lo que es más importante aún, desde los fines que justifican la aplicación de este principio que no son otros que acceder al valor de la justicia y reparación integral como esencia constitucional penal” señaló la fiscal Moreno.

#EXCLUSIVA #UnidadInvestigativa| Carlos Mattos ofreció camionetas a la @FiscaliaColy al @INPEC_Colombia para que le cierren la investigación penal por irse de paseo en los carros del INPEC.



Carlos Mattos ofreció camionetas a la Fiscalía y al INPEC para que le cierren la investigación penal por irse de paseo en los carros del INPEC.

"Es legítima, útil, necesaria y razonable": así defendió la fiscal Aida Moreno, la…

Por otra parte, la camioneta que Mattos donaría al INPEC, también valdría 182 millones de pesos. Al igual que la anterior, es una Hyundai. Es decir, el acuerdo de Mattos con la Fiscalía para salir indemne de ese episodio que indignó al país, junto con sus tres cómplices, se resolvería con un donativo de 390 millones de pesos, facilidad que vale la pena preguntarse, si se daría de igual manera a otros privados de la libertad con menos recursos que el todopoderoso Mattos.

“Los valores que se tienen para los vehículos que se entregarán al INPEC están en un estimado de 208.025.126 pesos. Que suman el valor de la camioneta por 182.485.127 pesos junto con el valor de la moto que corresponde a 25.530.000 pesos. En ese sentido se suscribió su señoría esa acta de compromisos” dijo la fiscal Moreno defendiendo el acuerdo “donativo”.

Todo esto sería posible, gracias a una figura jurídica que incluyó la reforma a la justicia del 2025 y que modificó las causales para la aplicación del principio de oportunidad. La causal se denomina reparación integral.

Estas son las camionetas que la Fiscalía y el INPEC le quieren recibir a Carlos Mattos en “donación”.

Como si se tratara de una venta en un concesionario de vehículos, la fiscal Aida Moreno, promocionó ante la Juez de Garantías las características y bondades que tienen las dos camionetas que Carlos Mattos le entregaría a la Fiscalía y al INPEC para salvarse del problema judicial por sus paseos.

Se trata de dos camionetas Hyundai STARIA con Motor 2.2 Turbo Diesel, Cuatro Cilindros y que desarrollan más de 177 caballos de fuerza, entre otros detalles como sujeción infantil, y calefacción, que expone la fiscal en su solicitud para que se avale la negociación y las dos entidades reciban las potentes camionetas.

“El vehículo cuenta con dirección y asistencia electrónica, frenos delanteros y traseros de disco, sistema ABS, distribución electrónica de frenado, control electrónico de estabilidad, asistente de ascenso en pendiente y luces delanteras además de luces diurnas. Incorpora dos Airbags, cinturones de seguridad, y de un sistema de alerta de colisión frontal. El equipamiento exterior incluye dos puertas laterales y una puerta trasera de apertura vertical” narró con detalle la fiscal Moreno.

A pesar de que la fiscal Moreno entregó todos los detalles de las camionetas, aclaró que desconoce las condiciones mecánicas de los vehículos que va a recibir, solo mencionó que son modelo 2025. “Desconozco las situaciones mecánicas de los vehículos su señoría” expresó.

Adicional a esto, se supone que, de llegarse a aprobar el principio de oportunidad, (que analiza una juez), Carlos Mattos y los guardias tendrían que pedir disculpas públicas durante la audiencia en caso de que quede en firme dicho acuerdo.

La moto que entregarían los dragoneantes del INPEC como “donación”

Producto de la negociación que avaló y defendió la fiscal Aida Moreno, la Fiscalía y el INPEC no solamente estrenarían camionetas, también moto.

Los dragoneantes Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero, quienes auspiciaban y acompañaban al preso paseador, ofrecieron la entrega de una motocicleta Adventure 250 con potentes características resaltadas por la fiscal promotora del acuerdo, a cambio de que les cierren el proceso.

“Equipada con un motor monocilíndrico, de 249 centímetros cúbicos, con tecnología de inyección electrónica Bosch (…) Esta configuración proporciona un equilibro entre eficiencia y capacidad de respuesta en diferentes tipos de terreno. El chasis es un bastidor de acero, ligero pero resistente, pero justo con la suspensión, ofrece un gran recorrido de terreno ideal para terrenos irregulares” señaló la fiscal Aida Alexandra Moreno defendiendo la “donación” de sus procesados.

La negociación en poder de Caracol Radio fue presentada en las últimas horas ante una Juez de Control de Garantías después de tres años de frustradas audiencias, en las que la Fiscalía nunca le imputó cargos a Mattos por estos paseos en los que se aprovechaba de bienes públicos.

Mientras que la imputación a Mattos nunca se hizo, el proceso contra los dragoneantes del INPEC Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero sí avanzó. De hecho, la acusación formal contra estos funcionarios de bajo rango está prevista para el próximo 8 de julio quedando ad-portas de ir a juicio.

Es decir, el favorecido directamente estaba completamente limpio y sin ningún tipo de afectación, mientras que los funcionarios del INPEC sí estaban enfrentando la justicia.

La audiencia que beneficiaría a Mattos y a los guardias, continuará el próximo 10 de febrero y la Fiscalía parece decidida a sacar adelante como sea este polémico acuerdo en el que todo se solucionaría con plata.

Así fueron los paseos de Carlos Mattos con los guardias del INPEC

El 2 de marzo de 2022 el país se enteró, luego de una investigación de los colegas de Noticias Caracol, que el señalado empresario Carlos Mattos, hoy en día condenado por sobornar a varios jueces, salía de la cárcel La Picota como ‘Pedro por su casa’ a atender reuniones en su oficina, escoltado y trasladado por los propios miembros del INPEC, mientras debía estar detenido por los sobornos a jueces en el ‘caso Hyundai’. Algo completamente escandaloso y amparándose en salidas para citas médicas que incluso no se cumplían.

Luego, tras la investigación realizada por la Fiscalía, se estableció que Mattos salió de la cárcel para despachar desde su oficina en el Norte de Bogotá, reunirse con su abogado Iván Cancino, y hasta verse con familiares no una sola vez, sino por lo menos cuatro veces totalmente documentadas.

Los vehículos del INPEC, y hasta los dragoneantes eran usados para cargarle la maleta a Carlos Mattos, quien arribaba a su oficina en medio de rejas que estaban cubiertas con bolsas de plástico negras, para evitar que “el paseador” fuera visto y reconocido.

A pesar de la gravedad de esta conducta y de la burla que significó para la justicia, así como la indignación pública, el proceso contra Mattos por sus paseos en camionetas del INPEC está a punto de terminar de la forma más polémica.