Fiscal Daniel Hernández no ocultó información ni favoreció a criminales: archivan proceso

La Fiscalía archivó el proceso que se seguía en contra del fiscal Daniel Ricardo Hernández porque no hay pruebas de que él haya favorecido a paramilitares o bandas criminales.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó el proceso que se seguía en contra del fiscal Daniel Ricardo Hernández porque no hay pruebas de que él haya favorecido al Clan de Marquitos Figueroa, al ‘clan del Golfo’, ni a ninguna otra banda de criminales en la Costa Caribe.

El fiscal Daniel Hernández, recordado por investigar el caso del condenado Carlos Mattos, el caso Odebrecht, el caso “narcofiscales” y recientemente el caso contra el condenado Diego Cadena, fue investigado hasta el pasado 30 de septiembre por los delitos abuso de función pública y prevaricato por acción, tras una denuncia que interpuso Gonzalo Guillén, y que fue respaldada por el presidente de la República Gustavo Petro a través de sus trinos en la red social “X”.

En la decisión también se archivó la investigación en favor del exdirector del CTI Alberto Acevedo, y dos investigadores de policía judicial.

Hace dos años, el fiscal estuvo en la cabina de Caracol Radio y desde ese momento advirtió que el presidente Petro estaba dando credibilidad a una mentira. Escuche lo que dijo el 8 de noviembre del año 2023.

La génesis de las acusaciones que terminaron archivadas

Todo comenzó en el año 2023 por cuenta de una publicación en la que se acusó al fiscal Hernández de, supuestamente, haber ocultado información y no impedir más de '200 asesinatos cometidos del Clan del Golfo’.

Según la denuncia, al fiscal Hernández y otros funcionarios supuestamente, les asignaron dos procesos de manera irregular.

El primero “de manera oculta”, para que se ordenaran allanamientos ilegales en las salas de interceptaciones con el propósito de obtener evidencias sin la orden de juez de control de garantías.

El segundo, a juicio del denunciante, tenía el propósito de “ocultar información de los grupos ilegales que delinquen en la costa Atlántica y que se encuentran ligados a la estructura criminal de Marcos Figueroa y del narcotraficante ya fallecido Ñeñe Hernández” y el objetivo, era encubrir poderosos políticos, militares y estructuras criminales.

Presidente Petro acusó al fiscal Hernández

En varios trinos que impulsó la investigación contra el fiscal Daniel Hernández.

El primer trino fue el 3 de mayo de 2023. Dijo el presidente Petro:

“El Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves que viene haciendo el periodista Guillén sobre centenares de homicidios y desaparición de ciudadanos por el Clan del Golfo. De ello informó con antelación un funcionario del CTI a altos miembros de la Fiscalía y estos se negaron a actuar, permitiendo las muertes”.

El segundo Trino, 4 de mayo de 2023:

“Las vidas de 200 personas no solo se pusieron en peligro sino que fueron asesinadas por el clan del golfo cuando, según el periodista Gonzalo Guillén, la fiscalía ya sabía el listado antes del asesinato El fiscal Hernández y su familia debe ser protegido pero el país merece respuestas”.

El fiscal Daniel Hernández, para ese momento, recordó que era ilógico que él beneficiara a paramilitares o bandas criminales porque él es víctima de los paramilitares. A su papá lo asesinaron en la masacre de La Rochela ocurrida el 18 de enero de 1989. Además, los supuestos 200 homicidios que supuestamente ocultó la Fiscalía, resultó ser un informe de titulares de prensa.

Las conclusiones de la Fiscalía para archivar. Fiscal Hernández no benefició a criminales

La fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema concluyó que las conductas delictivas atribuidas al fiscal Daniel Hernández no existieron, y los señalamientos en su contra no tienen sustento alguno.

Se trató de una reasignación especial de un proceso en el año 2020, por hechos que sucedieron en el año 2008.

Los informes de los investigadores dan cuenta de que, “no se ordenó registro alguno en las Salas de interceptaciones por parte del indiciado fiscal Daniel Hernández, como por los investigadores”.

No se encontró información relacionada con el extinto narcotraficante Ñeñe Hernández o con el narco Marquitos Figueroa, que indique que el investigado fiscal Daniel Hernández estaba utilizando la asignación Especial para favorecer a grandes organizaciones criminales. Es decir, nada de las acusaciones que le endilgaron fueron ciertas.

El fiscal Daniel Hernández ha sostenido que a él le “cobraron” a través del presidente Gustavo Petro, las investigaciones que hizo contra personajes como Alex Vernot y Juan Carlos Montes quienes cercanos al jefe de Estado.