Fiscalía archivó proceso al fiscal Daniel Hernández: Caso de los 200 muertos no existió

La Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema ordenó el archivo de un proceso por prevaricato por omisión en favor del fiscal Daniel Hernández al considerar que el funcionario judicial nunca favoreció a criminales y tampoco es cierto que haya permitido 200 homicidios a manos de bandas criminales. La Fiscalía concluyó que ese caso no existió.

El documento conocido por Caracol Radio tiene fecha del 16 de diciembre de 2025 y advierte que el denunciante se basó en titulares de prensa de hechos ocurridos 12 años antes de que el fiscal Hernández, asumiera una investigación.

Desde el año 2023, en una entrevista en 6AM de Caracol Radio, el fiscal Hernández ya había advertido que todo se trató de un montaje en su contra.

“El cuento de los 200 homicidios y esto con el respeto de todas las víctimas en Colombia, porque también soy víctimas de las AUC, nace de unos chats que publicó el mismo señor investigador y me enviaba a mi WhatsApp, son noticias de prensa”.

La denuncia la interpuso el exinvestigador Wadith Miguel Velásquez, el mismo que está en juicio por interceptaciones ilegales en el caso de la ‘ñeñepolítica’.

El exinvestigador Wadith denunció que supuestamente, el fiscal Daniel Hernández, “permitió el homicidio de más de 200 personas, todo ello con la finalidad de proteger la financiación ilícita de la campaña presidencial de Iván Duque, a través del narcotraficante “Ñeñe Hernández”.

Al analizar el caso, la Fiscalía encontró todo lo contrario, desde el año 2020, cuando le asignada una investigación al fiscal Daniel Hernández, contra bandas criminales, él desplegó 29 órdenes emitidas a policía judicial con la finalidad de impulsar la investigación y que dieron lugar a solicitudes y audiencias de allanamientos, interceptaciones, órdenes de captura y formulaciones de imputación.

“En suma, el Fiscal DANIEL RICARDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, no vulneró el bien jurídico tutelado establecido en el Título XV, Delitos contra la Administración Pública, dado que este (i) no incurrió en la comisión de ninguno de los verbos rectores descritos”.

Hay que recordar que el fiscal Daniel Hernández fue quien imputó cargos y llevó a juicio al exinvestigador Wadith Miguel Velásquez.

Hace un par de meses, la Fiscalía archivó otro proceso relacionado con este mismo caso, tras una denuncia sin pruebas del periodista Gonzalo Guillén.