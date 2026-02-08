Egan Bernal se corona bicampeón nacional de ruta en Zipaquirá

Egan Bernal volvió a ser profeta en su tierra. Este domingo 8 de febrero de 2026, el corredor del INEOS Grenadiers se consagró campeón del Campeonato Nacional de Ruta tras imponerse en un vibrante mano a mano frente a Iván Ramiro Sosa, en una exigente jornada de 209 kilómetros con final en Zipaquirá, Cundinamarca.

Bernal, que supo guardar fuerzas en los primeros giros, demostró ser el más sólido en el momento clave de la carrera, especialmente en el durísimo muro de La Concepción, un tramo de cerca de un kilómetro con rampas que alcanzaron el 20% de inclinación, y que se subió en múltiples ocasiones, dejando fuera de pelea a varios aspirantes.

El podio lo completó el joven Juan Felipe Rodríguez, quien sigue confirmando su proyección y deja ilusión de cara a su primera temporada en Europa con el EF Education.

Por su parte, Sosa también fue protagonista, firmando una actuación destacada tras una temporada difícil marcada por una intervención quirúrgica, y dejando señales de que en 2026 puede volver a brillar como escalador.

Además del duelo final entre Bernal y Sosa, la carrera tuvo un desarrollo marcado por las fugas y el desgaste constante en el circuito. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el boyacense José Misael Urián (Sistecrédito), quien se metió en la escapada desde los primeros kilómetros y llegó a rodar en solitario durante gran parte de la jornada, siendo incluso el que más veces coronó primero el paso por La Concepción.

En el grupo principal también se vivieron momentos de tensión con los movimientos de corredores como Santiago Buitrago, que intentó romper la carrera en los giros finales, obligando a que el propio Bernal respondiera para no perder la rueda. La exigencia fue tal que varios favoritos terminaron cediendo terreno con el paso de los kilómetros, en una jornada que dejó claro que el título no se definía al embalaje, sino en la montaña y en la experiencia.

Clasificación Campeonato Nacional de Ruta 2026 (Top 5)

1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – 5:25:06

2. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) – a 7”

3. Juan Felipe Rodríguez (EF Education) – a 24”

4. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) – a 24”

5. Javier Jamaica (Nu Colombia) – a 32”