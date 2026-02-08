Veistroffer, nuevo líder del Tour de Omán: Así van Nairo Quintana y los demás colombianos

Nairo Quintana en la segunda etapa del Tour de Omán. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El ciclista francés Baptiste Veistroffer se quedó con la victoria en la segunda etapa del Tour de Omán, tras coronar una fuga lejana en los 191.4 kilómetros de recorrido que compusieron la jornada, entre Al Rustaq Fort y Yitti Hills.

El francés del Lotto Intermaché superó en la línea de meta por 25″ al eritreo Henok Mulubrhan y por 27″ a su compatriota, Thibaud Gruel. Así mismo quedaron las posiciones en la clasificación general.

¿Cómo le fue a Nairo Quintana y los demás colombianos?

Nairo Quintana fue el mejor colombiano de la jornada, terminando en el puesto 32, en el pelotón principal, a 17″ de Veistroffer. Junto a él también cruzó la línea de meta Diego Pescador; mientras que Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria terminaron más relegados, a 14′59″.

La mala noticia para los ciclistas colombiano fue el retiro de Einer Rubio, quien no tomó la partida con el Movistar Team, debido a que, según informó su equipo, sufrió una gastroenteritis la noche anterior.

🇦🇪 #TourOfOman - 🤒 @Einerrubio1 no partirá en la 2ª etapa tras pasar una mala noche con gastroenteritis.

🤒 @Einerrubio1 will not start Stage 2 after having a rough night due to gastroenteritis.



💙 ¡Mejórate Einer!#RodamosJuntos I @movistar_es I @tourofoman pic.twitter.com/0r08UTxnWt — Movistar Team (@Movistar_Team) February 8, 2026

En la clasificación general, Nairo Quintana se ubica en el puesto 28, como el mejor colombiano, a 31″ de Baptiste Veistroffer; Diego Pescador está en el puesto 34, con la misma diferencia; Juan Sebastián Molano es 99 a 15′03″ y Fernando Gaviria está en el puesto 100 a 15′07″.

Clasificación general Tour de Omán

1) Baptiste Veistroffer (Lotto Intermaché): 8H47′23″

2) Henok Mulubrha (Astana Team): 25″

3) Thibaud Gruel (Groupama - FDJ United): 27″

28) Nairo Quintana (Movistar Team): 31″

34) Diego Pescador (Movistar Team): "

99) Juan Sebastián Molano (Team Emirates): 15′03″

100) Fernando Gaviria (Caja Rural): 15′07″