Juan Sebastián Molano gana la primera etapa del Tour de Omán y Ferando Gaviria termina segundo

Colombia inició con pie derecho el Tour de Omán 2026. En la primera etapa, disputada este sábado 7 de febrero, los protagonistas fueron Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria, quienes protagonizaron una definición vibrante en el embalaje final, pedal a pedal, que terminó con victoria para el corredor del UAE Emirates-XRG.

La jornada tuvo un recorrido de 171 kilómetros (170,9 km en el trazado oficial) entre el Ministerio de Turismo y el Bimmah Sink Hole, con un final completamente llano junto a la costa, ideal para los velocistas. Y fue justamente allí donde los colombianos dejaron una de las imágenes más impactantes del día: Molano y Gaviria lanzados a máxima potencia, separados por centímetros en la llegada.

Al final, Molano ganó el pulso y se quedó con el triunfo de etapa, mientras que Gaviria (Caja Rural-RGA) cruzó en la segunda posición, completando un doblete colombiano que marcó el inicio de la carrera en Medio Oriente.

🏁 Stage 1 belongs to Juan Sebastian Molano, who takes the win and the overall leader’s red jersey! 🏆❤️ #TourOfOman 🇴🇲 pic.twitter.com/ussL82mXW6 — Tour of Oman (@tourofoman) February 7, 2026

Una etapa controlada y definida en la recta final

La etapa estuvo marcada por una larga fuga que se consolidó después de varios intentos. El grupo de escapados quedó conformado por:

• Patryk Goszczurny (Visma-Lease a Bike)

• José Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH)

• Alex Díaz (Caja Rural-Seguros RGA)

Este trío alcanzó una ventaja máxima de 3 minutos y 40 segundos en el kilómetro 45, pero el pelotón —comandado principalmente por UAE Emirates-XRG y Alpecin-Premier Tech— mantuvo la situación bajo control.

A partir de los 22 kilómetros finales, el ritmo se elevó, la fuga fue neutralizada y comenzó la batalla por posicionar a los sprinters. Equipos como Cofidis, TotalEnergies, Lotto-Intermarché, Alpecin-Premier Tech y el propio UAE Emirates-XRG entraron en modo lanzamiento para buscar la victoria.

En los últimos metros, Alpecin intentó dejar en la mejor posición a Gerben Thijssen, pero Molano leyó perfecto la llegada: se ubicó con inteligencia, y a falta de 200 metros soltó un cambio de ritmo demoledor que le alcanzó para cruzar primero.

Molano, líder y primer gran golpe colombiano del 2026

Con la victoria, Juan Sebastián Molano se convirtió en el primer líder del Tour de Omán 2026 y sumó un nuevo distintivo en su carrera a sus 31 años. Además, el triunfo significó su victoria número 28 como profesional y, según el balance de la temporada, representó el primer triunfo Pro de Colombia en 2026.

Por su parte, Fernando Gaviria confirmó que sigue siendo uno de los grandes nombres del sprint colombiano, quedándose a nada de arrebatarle la etapa a su compatriota.

Presencia colombiana en Omán: Movistar también dice presente

Además del doblete en el sprint, Colombia cuenta con otros nombres importantes en esta edición del Tour de Omán, que irá hasta el miércoles 11 de febrero:

• Einer Rubio (Movistar)

• Nairo Quintana (Movistar)

• Diego Pescador (Movistar)

Los tres llegaron dentro del grupo principal y mantienen opciones de cara a etapas con mayor dificultad.

Clasificación etapa 1 (Top 10)

1. Juan Sebastián Molano (COL) – UAE Emirates – 4:24:54

2. Fernando Gaviria (COL) – Caja Rural-RGA

3. Gerben Thijssen (BEL) – Alpecin-Premier Tech

4. Erlend Blikra (NOR) – Uno-X Mobility

5. Amaury Capiot (BEL) – Jayco-AlUla

6. Rick Pluimers (NED) – Tudor Pro Cycling

7. Madis Mihkels (EST) – EF Education-EasyPost

8. Iván García Cortina (ESP) – Movistar

9. Bryan Coquard (FRA) – Cofidis

10. Steffen De Schuyteneer (BEL) – Lotto-Intermarché

Colombianos destacados:

48. Einer Rubio

50. Nairo Quintana

52. Diego Pescador

Clasificación general tras la etapa 1: así van los colombianos

1. Juan Sebastián Molano (COL) – UAE Emirates – 4:24:44

2. Fernando Gaviria (COL) – Caja Rural-RGA – a 0:04

3. Patryk Goszczurny (POL) – Visma-Lease a Bike – a 0:04

4. Gerben Thijssen (BEL) – Alpecin-Premier Tech – a 0:06

5. Alex Díaz (ESP) – Caja Rural-RGA – a 0:07

6. José Luis Faura (ESP) – Burgos-Burpellet-BH – a 0:07

7. Erlend Blikra (NOR) – Uno-X Mobility – a 0:10

8. Amaury Capiot (BEL) – Jayco-AlUla – a 0:10

9. Rick Pluimers (NED) – Tudor Pro Cycling – a 0:10

10. Madis Mihkels (EST) – EF Education-EasyPost – a 0:10

Colombianos:

50. Einer Rubio – a 0:10

52. Nairo Quintana – a 0:10

54. Diego Pescador – a 0:10

Lo que viene: segunda etapa con más exigencia

El Tour de Omán continuará este domingo 8 de febrero con una segunda fracción de 191,5 kilómetros entre Al Rustaq Fort y Yitti Hills, un recorrido con mayor exigencia orográfica y varias inclinaciones, considerado clave para corredores explosivos y aspirantes a la clasificación general.