Figura del ciclismo colombiano recibió castigo de la UCI por “violación de normas antidopaje”

Un nuevo golpe para el ciclismo colombiano llegó este jueves 5 de febrero. La UCI (Unión Ciclística Internacional) dio a conocer que el TAS Tribunal Antidopaje falló en contra de la reconocida Martha Bayona.

Según informaron, el Tribunal halló culpable a la santandereana de una violación a las normas antidopaje, pues hubo fallos de paradero de la deportista en un periodo de 12 meses. Partiendo de lo anterior, recibió una suspensión (inelegibilidad) de 18 meses.

“De acuerdo con el Código Mundial Antidopaje y las Reglas Antidopaje de la UCI, el período de inelegibilidad comenzó el 23 de abril de 2025 y estará vigente hasta el 22 de octubre de 2026″, se lee en el comunicado.

Si bien su suspensión ya se encuentra cumpliéndose y va hasta el 22 de octubre, Bayona puede presentar un recurso de apelación ante el TAS en un plazo de un mes y será este el que tome la determinación final.

¿Quién es Martha Bayona y qué palmarés tiene?

Martha Bayona es una reconocida ciclista de pista de 30 años nacida en Bucaramanga. A lo largo de su carrera ha ganado diferentes campeonatos, como el oro en los Juegos Sudamericanos 2018 en las modalidades de keirin, velocidad individual o velocidad por equipos.

En los Panamericanos 2019 obtuvo oro en el keirin, plata en velocidad individual y bronce en velocidad por equipos. El último gran certamen en el que estuvo fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, donde logró oro en keirin, entre otros.

Segundo golpe al ciclismo colombiano en 2026

Apenas va poco más de un mes del año y el ciclismo nacional ya ha recibido dos golpes. Primero fue el ciclista Germán Darío Gómez, quien el 27 de enero recibió la suspensión provisional debido a un resultado análitico adverso debido a la sustancia de boldenona y uno de sus metabolitos, en una muestra tomada el 28 de diciembre.

Gómez también tiene derecho a presentar una apelación a esta determinación del Tribunal Antidopaje de la UCI y ya se encuentra trabajando en este para tratar de demostrar su inocencia.

Infracciones y suspensiones vigentes de ciclistas colombianos

*Actualizada al 27 de enero de 2026